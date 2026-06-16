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رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قائمشهر گفت: محرم امسال باید با رویکردی تبیینی برگزار و در کنار عزاداری سیدالشهدا (ع)، روحیه انقلابی، ایثار و مقاومت در جامعه تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، گردهمایی بزرگ مسئولان هیئات مذهبی و مداحان شهرستان قائمشهر در آستانه ماه محرم با هدف هماهنگی برنامههای عزاداری برگزار شد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قائمشهر در این نشست با اشاره به شرایط کنونی کشور، گفت: محرم امسال باید متفاوت از سالهای گذشته و با رویکردی تبیینی برگزار شود و همه وظیفه دارند در کنار عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از آرمانهای نظام، انقلاب و جبهه مقاومت حمایت کنند.
حجتالاسلام چمانی با تجلیل از بصیرت مردم در عرصههای مختلف افزود: سخنرانان و ذاکران اهلبیت (ع) باید با بهرهگیری از روضههای حماسی، روحیه ایثار، مقاومت و شهادتطلبی را در میان نسل جوان تقویت کنند.
وی همچنین بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدا در مراسمهای محرم تأکید کرد و گفت: زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و فداکاری باید از محورهای اصلی برنامههای عزاداری امسال باشد.
در ادامه این نشست، رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان قائمشهر از آمادگی کامل هیئات برای برگزاری مراسمهای سوگواری خبر داد و اظهار کرد: مجموعههای مذهبی شهرستان با تمام ظرفیت برای برگزاری باشکوه آیینهای عزاداری و تبیین ارزشهای عاشورایی و انقلابی پای کار هستند.
قبادی افزود: هیئات مذهبی تلاش خواهند کرد مجالس عزاداری را به محلی برای ترویج فرهنگ عاشورا، بصیرتافزایی و آگاهیبخشی تبدیل کنند.
مسئول کانون مداحان شهرستان قائمشهر نیز با اشاره به هماهنگیهای انجام شده میان اداره تبلیغات اسلامی و کانون مداحان گفت: مداحان و روحانیون نقش مهمی در انتقال پیام عاشورا به جامعه دارند و برنامهریزیهای لازم برای برگزاری منظم و باشکوه مراسمها انجام شده است.
رضوی افزود: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، مراسم مساجد و تکایا پس از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد و تجمعات بزرگ شهری نیز با هماهنگی کامل و رعایت نظم و امنیت اجرا میشود.
این گردهمایی با حضور پیرغلامان، مداحان و مدیران هیئات مذهبی در حسینیه بزرگ روستای چمازکتی برگزار شد.