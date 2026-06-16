یک کارشناس دینی با تأکید بر جایگاه حزن و اندوه در ماه محرم گفت: تقویت محبت به امام حسین (ع)، تلاش برای احیای دین، هدایت دیگران و ایستادگی در برابر ظلم از مهم‌ترین بایستگی‌های مؤمنان در این ایام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حجت‌الاسلام نجفی در برنامه زنده «امروز البرز» با اشاره به اهمیت ماه محرم اظهار کرد: حزن و اندوه از بایستگی‌های این ماه است و زیارت حضوری یا حتی زیارت از راه دور حرم مطهر امام حسین (ع) نیز از اعمالی است که مؤمنان در این ایام به آن توجه دارند.

وی در برنامه زنده تلویزیونی افزود: مؤمنان عاشورایی در ماه محرم وظایفی بر عهده دارند که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش عشق و محبت به امام حسین (ع) و دیگر ائمه معصومین (ع) است؛ موضوعی که از آن با عنوان «شور حسینی» یاد می‌شود.

این کارشناس دینی با بیان اینکه جبهه‌ای که امام حسین (ع) در عاشورا شکل داد همچنان ادامه دارد، گفت: انسان‌ها باید جایگاه خود را مشخص کنند که در جبهه حسینی قرار دارند یا در جبهه باطل ، یکی دیگر از وظایف مهم در این ایام تلاش برای احیای دین خدا است. اگر شور حسینی در جامعه وجود داشته باشد، اما تلاشی برای حفظ و احیای دین صورت نگیرد، این رفتار با مسیر حسینی همخوانی ندارد.

وی هدایت خود و دیگران را از دیگر بایستگی‌های این ماه دانست و افزود: هرکس بخواهد به امام حسین (ع) شباهت پیدا کند باید در مسیر هدایت دیگران گام بردارد، زیرا امام حسین (ع) خود هدایتگر مردم بود.

این کارشناس دینی همچنین بر ضرورت ایستادگی در برابر ظلم تأکید کرد و گفت: پیروان مکتب عاشورا نباید در برابر ظلم و ستم کوتاه بیایند، همان‌گونه که امام حسین (ع) با یاران اندک خود در برابر سپاه بزرگ دشمن ایستادگی کرد.

حجت‌الاسلام نجفی ترک گناه و دوری از عادات ناپسند را از دیگر راه‌های نزدیک شدن به سیره امام حسین (ع) عنوان کرد و افزود: شعور حسینی از دل عشق و شور حسینی شکل می‌گیرد. زمانی که انسان در دل خود دلدادگی به امام حسین (ع) را احساس کند، در مسیر معرفت حرکت می‌کند و این معرفت می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد.

وی برنامه زنده امروز البرز تصریح کرد: شناخت و تأمل در رفتار و سیره امام حسین (ع) انسان را به معرفت عمیق‌تری در مسیر خداوند هدایت می‌کند و همین معرفت، پایه شکل‌گیری فرهنگ عاشورایی در جامعه است.