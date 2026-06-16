جامعه کوفه پیش از واقعه کربلا پیچیده و چندلایه بود
یک کارشناس دینی با اشاره به شرایط اجتماعی و سیاسی کوفه پیش از واقعه کربلا گفت: بیوفایی مردم کوفه تنها یک مسئله اخلاقی نبود، بلکه مجموعهای از عوامل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در شکلگیری آن نقش داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
رحیمیان، کارشناس دینی در برنامه «امروز البرز» با اشاره به وضعیت جامعه کوفه پیش از واقعه کربلا اظهار کرد: جامعه کوفه در آن زمان بسیار پیچیده بود و نمیتوان آن را جامعهای ساده و یکدست دانست.
وی در برنامه سیمای البرز افزود: برای تحلیل رفتار مردم کوفه باید مجموعهای از عوامل از جمله شرایط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و معیشتی آن دوره را در نظر گرفت، زیرا این عوامل در تصمیمگیری و رفتار مردم نقش مهمی داشتند.
این کارشناس دینی با بیان اینکه کوفه از نظر فکری و اعتقادی تنوع زیادی داشت، گفت: همه مردم این شهر شیعه نبودند و جریانهای فکری و مذهبی مختلفی در آن حضور داشتند؛ به همین دلیل نمیتوان مردم کوفه را یک گروه همگن و یکدست دانست.
رحیمیان در برنامه زنده تلویزیونی ادامه داد: کوفه شهری با ساختار قبیلهای و نظامی بود و بسیاری از ساکنان آن را جنگجویان تشکیل میدادند. زندگی مردم نیز بیشتر بر پایه ساختارهای قبیلهای شکل گرفته بود و در کنار برخی اتحادها، رقابتها و تقابلهایی نیز میان قبایل وجود داشت.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم کوفه بیان کرد: اقتصاد این شهر تا حد زیادی به حکومت وابسته بود و بسیاری از مردم از طریق سهمها و پرداختهایی که حکومت در اختیار آنان قرار میداد، امرار معاش میکردند.
این کارشناس دینی به مجری سیمای البرز افزود: بر اساس منابع تاریخی، در سال ۶۰ هجری جمعیت کوفه حدود ۱۴۰ هزار نفر بوده که از این میان نزدیک به ۲۰ هزار نفر برای امام حسین (ع) دعوتنامه ارسال کردند.
رحیمیان همچنین با اشاره به نقش عبیدالله بن زیاد در تحولات کوفه گفت: در آستانه واقعه کربلا، یزید عبیدالله بن زیاد را به حکومت کوفه منصوب کرد. شیوه حکمرانی او مبتنی بر ایجاد رعب و تهدید بود و همین موضوع باعث شد فضای ترس در میان مردم شکل بگیرد.ابن زیاد با خود هدایای فراوانی از سوی یزید به همراه آورد و این کمکها برای بسیاری از افرادی که با مشکلات اقتصادی مواجه بودند، جذابیت داشت و در تغییر رفتار برخی افراد مؤثر بود.
رحیمیان در پایان حضور در برنامه زنده امروز البرز تأکید کرد: بنابراین در بررسی واقعه کربلا باید توجه داشت که رفتار مردم کوفه تنها به مسائل اخلاقی محدود نمیشود و مجموعهای از شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در شکلگیری آن نقش داشته است.