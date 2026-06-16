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مدیر جهاد کشاورزی مسجدسلیمان از کشت گیاه دارویی چای ترش در ۱.۵ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا دوستی خواه اظهار کرد: ۱.۵ هکتار از اراضی روستای کوشکک لادرازی در دهستان جهانگیری شهرستان مسجدسلیمان به کشت گیاه دارویی چای ترش اختصاص یافت.
وی افزود: این عملیات با مصرف ۶ کیلوگرم بذر در هر هکتار انجام شد.
دوستی خواه بیان داشت: چای ترش به عنوان یکی از گیاهان دارویی و اقتصادی، از ظرفیت مناسبی برای توسعه در مناطق مستعد برخوردار است.
مدیر جهاد کشاورزی مسجدسلیمان با تأکید بر اهمیت توسعه کشت محصولات اقتصادی و کمآببر، تصریح کرد: توسعه کشت چای ترش ضمن ایجاد تنوع در الگوی کشت، زمینه افزایش درآمد بهرهبرداران و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی را فراهم میکند.