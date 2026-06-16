بازیکن تیم ملی فوتبال ایران گفت: من به خبرنگاران احترام می‌گذارم، اما مسائل خارج از فوتبال، بین خود ماست و خودمان آن را حل خواهیم کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رامین رضاییان پس از دریافت جایزه بهترین بازیکن زمین دیدار ایران و نیوزیلند، اظهار داشت: تمرین در مکزیک و بازی کردن در لس‌آنجلس سخت است، اما باید از مردم مکزیک تشکر کنیم چراکه با ما رفتاری خوب و زیبا داشتند.

وی درباره نتیجه تساوی گفت: امروز خوشحال نیستیم، چون شایسته بردن این بازی بودیم، اما فوتبال همین است. گاهی نمی‌توانید به چیزی که می‌خواهید برسید. باید از هم‌تیمی‌هایم، دوستانم و مردم کشورم ایران تشکر کنم. آنها شایسته اتفاقات بهتری هستند. آنها سزاوار بیشتر از این هستند. باید رو به جلو نگاه کنیم و به بازی بعدی‌مان فکر کنیم.

مدافع تیم ملی فوتبال درباره شادی پس از گلش، افزود: این یک خوشحالی ویژه و یک حس شادی خاص بود. چون نمی‌خواهم وارد مسائل سیاسی شوم درباره آن صحبت نمی‌کنم.

رضاییان در پاسخ به سوال خبرنگار خارجی درباره اتفاقات رخ داده هنگام پخش سرود ملی، گفت: ما اینجا هستیم تا به سوال‌های فوتبالی پاسخ بدهیم. باید بدانید که مردم کشورم ایران فوق‌العاده هستند. آنها در همه زمینه‌ها انسان‌های بسیار خوبی هستند. همه دنیا دیدگاه‌ها و بازخورد‌های من را می‌دانند. اگر بین ما مشکلی وجود داشته باشد، آن مسئله مربوط به خود ماست. این موضوع به دیگران ارتباطی ندارد. من به شما احترام می‌گذارم، اما این مسئله‌ای است که بین خود ماست و خودمان آن را حل خواهیم کرد.