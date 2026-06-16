البرز مهد تعزیه کشور است
مدیر انجمن تعزیه استان البرز با اشاره به استقبال گسترده مردم از اجرای تعزیه در مناطق مختلف استان گفت: حدود دو هزار تعزیهخوان در البرز فعالیت دارند، اما این حوزه همچنان نیازمند حمایت بیشتر مسئولان و ایجاد «خانه تعزیه» در استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
مصطفی کرمی، مدیر انجمن تعزیه استان البرز با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» اظهار کرد: در سراسر استان البرز، از حسینیهها تا روستاها و مناطق مختلف، مراسم تعزیه برگزار میشود و با وجود تکرار سالانه، همچنان با استقبال گسترده مردم بهویژه جوانان روبهرو است.در مناطقی مانند طالقان، برغان، قلعه شنبه کرج و دیگر نقاط استان اجرای تعزیه به شکل مستمر در جریان است و در مجموع حدود دو هزار تعزیهخوان در استان البرز فعالیت دارند که در شهرستانهایی مانند طالقان، نظرآباد و سایر مناطق پراکندهاند.
مدیر انجمن تعزیه استان البرز با اشاره به پیشینه این هنر آیینی در استان گفت: البرز را میتوان مهد تعزیه کشور دانست، چرا که قدیمیترین حسینیه اعظم کشور یعنی حسینیه برغان با قدمتی حدود ۶۰۰ سال در این استان قرار دارد.
کرمی با بیان اینکه با وجود برگزاری کلاسها و دورههای آموزشی هنوز زیرساختهای لازم فراهم نشده است، تصریح کرد: با وجود تلاشهای فراوان، هنوز در استان البرز خانه تعزیه نداریم و این حوزه نیازمند حمایت بیشتر مسئولان و افزایش تعداد هیئت امنای فعال در انجمن است.تعزیه قدیمیترین آیین عزاداری در کشور است و لازم است با برگزاری کلاسها و دورههای آموزشی در دانشگاهها، این هنر آیینی بیشتر به نسل جوان معرفی شود.
مدیر انجمن تعزیه استان البرز در برنامه سیمای البرز ادامه داد: جوانان اگر کمتر در این حوزه حضور دارند به دلیل کمبود آموزش است و باید کلاسها و برنامههایی برگزار شود تا آنان بیش از پیش با فضای حسینی و تعزیه آشنا شوند.یکی از برنامههایی که اجرا کردهایم، کوتاهتر کردن تعزیههای طولانی و تبدیل اجراهای پنج ساعته به حدود دو ساعت است تا مخاطبان، بهویژه جوانان، بتوانند ارتباط بهتری با این آیین برقرار کنند.
وی تأکید کرد: لازم است مسئولان پیش از فرارسیدن ماه محرم با فراهم کردن فضاهای مناسب، شرایطی ایجاد کنند تا گروههای تعزیه در کنار یکدیگر فعالیت کنند و این آیین مذهبی بیش از گذشته به جامعه معرفی شود.