پخش زنده
امروز: -
سامانه «مسجد، پایگاه قرآن» میزبان آزمون آنلاین طرح ملی صراط است تا قرآنآموزان در هر زمان امکان سنجش دانش خود در حوزه خداشناسی و مبانی اعتقادی را داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دارالقرآن بسیج از برگزاری لحظهای و آنلاین آزمون «طرح ملی صراط» در سامانه «مسجد، پایگاه قرآن» خبر داد و از عموم علاقهمندان دعوت کرد با ثبتنام در این سامانه، در فرآیند آموزشی و ارزیابی این طرح ملی قرآنی مشارکت کنند.
قرآنآموزان میتوانند با مراجعه به سامانه «مسجد، پایگاه قرآن» و ثبتنام به عنوان قرآنآموز، در آزمون الکترونیکی طرح ملی صراط شرکت کرده و پس از موفقیت در آزمون، گواهی پایان دوره دریافت کنند.
طرح ملی صراط با هدف تعمیق معرفت دینی و آشنایی مخاطبان با مبانی اعتقادی و آموزههای قرآنی طراحی شده است. محتوای آموزشی جلد نخست این طرح به مباحث بنیادین خداشناسی، فلسفه آفرینش، ضرورت ایمان و نقش باورهای دینی در زندگی انسان میپردازد.
از جمله موضوعات مطرحشده در این اثر میتوان به ضرورت خداجویی، پاسخ به پرسشهای بنیادین انسان درباره مبدأ و معاد، آثار خداباوری در زندگی فردی و اجتماعی و تبیین برخی دلایل عقلی خداشناسی اشاره کرد.
در بخشهایی از محتوای آموزشی این دوره، با بهرهگیری از آیات، روایات اهلبیت (ع) و بیانات اندیشمندان اسلامی، موضوعاتی همچون «لزوم شکر نعمتهای الهی»، «پرهیز از ضرر احتمالی در مسئله ایمان» و «نقش ایمان در شکلگیری بینش، گرایش و رفتار صحیح» مورد بررسی قرار گرفته است.
علاقهمندان برای شرکت در آزمون و بهرهمندی از محتوای آموزشی طرح ملی صراط میتوانند به سامانه مسجد، پایگاه قرآن به نشانی qurandoost.ir مراجعه کنند.