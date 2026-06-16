به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دارالقرآن بسیج از برگزاری لحظه‌ای و آنلاین آزمون «طرح ملی صراط» در سامانه «مسجد، پایگاه قرآن» خبر داد و از عموم علاقه‌مندان دعوت کرد با ثبت‌نام در این سامانه، در فرآیند آموزشی و ارزیابی این طرح ملی قرآنی مشارکت کنند.

قرآن‌آموزان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مسجد، پایگاه قرآن» و ثبت‌نام به عنوان قرآن‌آموز، در آزمون الکترونیکی طرح ملی صراط شرکت کرده و پس از موفقیت در آزمون، گواهی پایان دوره دریافت کنند.

طرح ملی صراط با هدف تعمیق معرفت دینی و آشنایی مخاطبان با مبانی اعتقادی و آموزه‌های قرآنی طراحی شده است. محتوای آموزشی جلد نخست این طرح به مباحث بنیادین خداشناسی، فلسفه آفرینش، ضرورت ایمان و نقش باور‌های دینی در زندگی انسان می‌پردازد.

از جمله موضوعات مطرح‌شده در این اثر می‌توان به ضرورت خداجویی، پاسخ به پرسش‌های بنیادین انسان درباره مبدأ و معاد، آثار خداباوری در زندگی فردی و اجتماعی و تبیین برخی دلایل عقلی خداشناسی اشاره کرد.

در بخش‌هایی از محتوای آموزشی این دوره، با بهره‌گیری از آیات، روایات اهل‌بیت (ع) و بیانات اندیشمندان اسلامی، موضوعاتی همچون «لزوم شکر نعمت‌های الهی»، «پرهیز از ضرر احتمالی در مسئله ایمان» و «نقش ایمان در شکل‌گیری بینش، گرایش و رفتار صحیح» مورد بررسی قرار گرفته است.

علاقه‌مندان برای شرکت در آزمون و بهره‌مندی از محتوای آموزشی طرح ملی صراط می‌توانند به سامانه مسجد، پایگاه قرآن به نشانی qurandoost.ir مراجعه کنند.