یک فعال محیط‌زیست با تأکید بر ضرورت شفافیت و مشارکت تشکل‌های مردمی در حل بحران گرد و غبار تالاب صالحیه گفت: برای اجرای مصوبات مرتبط با احیای این تالاب، علاوه بر تصویب طرح‌ها، تأمین منابع مالی و توجه به معیشت مردم منطقه نیز ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مجید آخشی در برنامه «نگاه مردم» با اشاره به نقش تشکل‌های مردمی در مسائل محیط‌زیستی اظهار کرد: تشکل‌های مردمی خواهان مشارکت بیشتر در روند شفاف‌سازی و اجرای طرح‌های مرتبط با تالاب‌ها هستند تا بتوانند در حل معضلات زیست‌محیطی نقش مؤثرتری ایفا کنند.

وی به مجری سیمای البرز افزود: در سال‌های اخیر برخی اتفاقات موجب تضعیف تشکل‌های مردمی شده و حتی یکی از تشکل‌های محیط‌زیستی در نظرآباد منحل شده است. بر اساس آمار نیز تعداد تشکل‌های فعال محیط‌زیستی در استان از حدود ۱۷ تشکل به ۱۰ تشکل کاهش یافته است.

این فعال محیط‌زیست با اشاره به موضوع کارگروه‌های استانی مرتبط با تالاب صالحیه گفت: به عنوان نماینده تشکل‌ها در حوزه مطالعاتی، اطلاعی از برگزاری نشست‌های کارگروه استانی تالاب ندارم و مشخص نیست این جلسات برگزار شده یا خیر و یا ابلاغی در این زمینه صورت گرفته است.

آخشی در ادامه با اشاره به موضوع حذف زهکش‌ها در منطقه تالاب صالحیه تصریح کرد: انسداد زهکش‌ها خبر مثبتی است، اما این موضوع ماهیتی فرا استانی دارد و در سطح ملی نیز مصوب شده است. با این حال چندین سال از تصویب این مصوبه می‌گذرد و هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.

وی در برنامه زنده نگاه مردم تأکید کرد: تصویب مصوبات به تنهایی کافی نیست و برای تحقق آنها باید منابع مالی لازم نیز در نظر گرفته شود. همچنین اگر معیشت ساکنان منطقه در برنامه‌های احیای تالاب مورد توجه قرار گیرد، مردم محلی خود به صورت فعال در اجرای طرح‌ها مشارکت خواهند کرد.