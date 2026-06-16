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معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی بر هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و خدماترسان برای برگزاری منظم و ایمن مراسم اربعین حسینی در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت برگزاری منظم و ایمن مراسم اربعین حسینی، خواستار هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و خدماترسان شد و اظهار داشت: تأمین امنیت زائران و تسهیل تردد آنان باید در اولویت نخست برنامهریزیها قرار گیرد.
مهدی حداد در ادامه گفت: اتحاد و همبستگی اقوام در خدمت رسانی به زائرین از جلوههای زیبای این استان بشمار میآید.
وی با اشاره به لزوم اجرای دقیق مصوبات جلسات پیشین، بر پیگیری مستمر طرح های در دست اقدام از سوی مسئولان کمیتهها تأکید کرد و افزود: تمامی کمیتهها موظفاند ضمن ارائه گزارشهای منظم از روند پیشرفت اقدامات، موانع احتمالی را بهصورت فوری شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار همچنین بر آمادگی کامل زیرساختهای حملونقل، مدیریت ترافیک، خدمات امدادی و درمانی و تأمین اقلام مورد نیاز زائران تأکید کرد و خواستار برنامهریزی منسجم برای مدیریت شرایط پیشبینینشده شد.
آقای حداد در پایان بر همافزایی ظرفیتهای استانی و شهرستانی در راستای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران اربعین حسینی تأکید کرد.