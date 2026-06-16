معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، از آغاز به کار مدرسه رباتیک جهاددانشگاهی در اهواز با هدف تربیت کودکان و نوجوانان آشنا به فناوری‌های نوین و آشنایی این نسل با مشاغل آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمدمهدی آقاکوچک اظهار کرد: در این راستا در فصل بهار، دوره تربیت مربی رباتیک توسط سازمان جهاددانشگاهی خوزستان برگزار شد و اکنون مربیان این دوره آماده ارائه خدمات آموزشی به کودکان و نوجوانان هستند.

وی افزود: مدرسه رباتیک جهاددانشگاهی خوزستان با همکاری سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه فعالیت می‌کند. سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه از سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را در زمینه آموزش‌های رباتیک آغاز کرده و تاکنون به بیش از ۴۵۰۰ نفر از کودکان و نوجوانان خدمات آموزشی ارائه داده است.

معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی خوزستان ادامه داد: کودکان ۵ تا ۱۸ سال در چهار رده سنی، آموزش داده می‌شوند و مباحثی همچون آشنایی با فتوسل‌ها، مقاومت، پتانسیومتر، ترازیستور، آی‌سی، گیربکس و... را آموزش می‌بینند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در پایان این دوره، فراگیران ساخت ربات‌های فوتبالیست، حل ماز، مسیریاب و رگولاتور را تمرین می‌کنند.