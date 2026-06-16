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درنشست مشترک ستاد بحران و پدافند غیرعامل مهاباد بر جلوگیری از آتش سوزی درمنابع طبیعی و مصرف بهینه آب و برق برای کاهش ناترازی انرژی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، جلوگیری ازآتش سوزی درمراتع، عرصههای طبیعی وتالابها، نخستین دستورکار نشست مشترک ستاد بحران و پدافند غیرعامل مهاباد بود. صلاح کردستانی، معاون عمرانی فرمانداری ویژه مهاباد دراین نشست گفت: در این زمینه از ظرفیت صدا و سیما، بخشداران و دهیاران برای اطلاع رسانی به مردم استفاده شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد هم گفت: حدود۱۳۴ هکتار از زیستگاههای گروس و تالاب کانی برازان پارسال دچار آتش سوزی شد.
فاروق سلیمانی افزود: در یک هفته گذشته ۳ نفر از محیط بانان برای آموزش اطفای حریق به دوره رفته و آموزشهای لازم را برای مواقع ضروری فرا گرفتند.
دراین نشست همچنین بر مدیریت مصرف آب و برق تاکید شد. مدیر امورآب و فاضلاب مهاباد گفت: تعویض کنتورهای خراب در دستورکار امورآب و فاضلاب است. عمر فتحی نژاد افزود: بیش از ۳۰۰ کنتور خراب تاکنون تعویض شده و پیش بینی میشود این رقم تا پایان سال به ۲ هزار کنتور برسد.
جلال زایر مدیر توزیع برق مهاباد نیزگفت: در صورت صرفه جویی ۱۰ درصدی همشهریان در مصرف برق انشالله مدیریت بارخوبی خواهیم داشت و خاموشی نخواهیم داشت.
لزوم رعایت پدافند غیرعامل در سطح ادارات و ارگانها های خدمات رسان هم دومین دستورکار این نشست بود.
سرهنگ محمد بابایی مسئول عملیات سپاه پاسداران مهاباد گفت: بروز رسانی نرم افزارها توسط متخصصان فنی، استفاده از آنتی ویروسها، تنظیم رمز عبور قوی و پشتیبان گیری منظم از سیستمها از راهکارهای مقابله با حملات سایبری است.
راهاندازی سیستم اطفای حریق در بیمارستان امام خمینی مهاباد، تجهیز دکلهای مخابراتی به صفحات خورشیدی و رفع مشکل آنتن دهی تلفن همراه در محور مهاباد سردشت از دیگر موضوعهای مطرح شده دراین نشست بود.