\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u06f7 \u0642\u0633\u0645\u062a\u06cc \u0646\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0647 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u06cc\u06a9 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0648\u06cc \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0