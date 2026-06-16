رئیس اداره دامپزشکی اهواز از شناسایی و مهروموم یک سردخانه غیرمجاز نگهداری فرآورده‌های خام دامی در یک منزل مسکونی در مرکز شهر و ضبط حدود پنج تُن فرآورده منجمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مرتضی قریشی اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی و با هدف صیانت از سلامت عمومی، کارشناسان اداره دامپزشکی اهواز موفق به شناسایی یک واحد سردخانه غیرمجاز در یک منزل مسکونی در مرکز شهر شدند.

وی افزود: این عملیات با حضور کارشناسان اداره دامپزشکی، نماینده اداره کل تعزیرات حکومتی و نماینده دادستانی انجام شد که در جریان آن حدود پنج هزار کیلوگرم انواع فرآورده خام دامی منجمد ضبط و واحد مذکور نیز مهروموم شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهواز با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط بهداشتی در نگهداری و توزیع محصولات دامی گفت: هرگونه فعالیت در زمینه نگهداری و توزیع فرآورده‌های خام دامی بدون اخذ مجوز‌های قانونی و رعایت الزامات بهداشتی، سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: تمامی سردخانه‌های مجاز در اهواز به صورت دوره‌ای تحت نظارت اداره دامپزشکی قرار دارند و ورود و خروج فرآورده‌های خام دامی در این مراکز از طریق سامانه یکپارچه قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور ثبت و به طور مستمر رصد می‌شود.

قریشی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه فرآورده‌های خام دامی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش کنند.