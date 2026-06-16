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مرکز مالکیت فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دانشگاه، ارتقای کیفیت ارزیابی اختراعات و حمایت از نوآوری، فراخوان جذب داور اختراعات را از میان دانشجویان دکتری و اعضای هیأت علمی منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فراخوان مرکز مالکیت فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف ارتقای کیفیت ارزیابی اختراعات، حمایت از نوآوری و استفاده از توانمندیهای علمی دانشگاهیان در حوزه فناوری و مالکیت فکری منتشر شده است.
بر اساس اعلام مرکز مالکیت فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشجویان دکتری و اعضای هیأت علمی علاقهمند و واجد شرایط میتوانند برای همکاری در فرآیند داوری اختراعات و طرحهای نوآورانه با این مرکز همکاری کنند.
از جمله مزایای همکاری در این طرح میتوان به کسب امتیاز در ارزیابیهای پژوهشی دانشگاه، ارتقای توانمندیهای علمی و حرفهای و دریافت گواهی معتبر داوری اشاره کرد.
متقاضیان دانشجوی دکتری برای حضور در این فرآیند باید دارای حداقل یک مقاله علمی ـ پژوهشی معتبر بوده و در حوزههای مرتبط با نوآوری و فناوری فعالیت داشته باشند. همچنین اعضای هیأت علمی دارای سابقه پژوهشی مرتبط و آشنایی با حوزه مالکیت فکری در اولویت قرار خواهند داشت.
بر اساس شرایط عمومی اعلام شده، داوطلبان باید به اصول اخلاق حرفهای و حفظ محرمانگی اطلاعات پایبند باشند، از هرگونه تعارض منافع در فرآیند داوری اجتناب کنند، توانایی ارزیابی علمی و فنی اختراعات را داشته باشند و نسبت به انجام مسئولانه و بهموقع وظایف داوری متعهد باشند.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و اعلام آمادگی، رزومه خود را از طریق پست الکترونیکی patent@aut.ac.ir به مرکز مالکیت فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارسال کنند.