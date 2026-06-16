به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ احمد یوسفی اظهار داشت: در پی ربوده شدن یک پسر ۱۴ ساله در اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری در یکی از مناطق روستایی شهرستان کهنوج، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، با انجام اقدامات اطلاعاتی هویت آدم‌ربایان شناسایی شد و پس از هماهنگی قضایی، با بهره‌گیری از ظرفیت سران طوایف و ادامه پیگیری‌های پلیسی، این نوجوان آزاد شد.

فرمانده انتظامی کهنوج در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شناسایی آدم‌ربایان، تحقیقات تخصصی برای دستگیری آنان و مشخص شدن علت این اقدام مجرمانه همچنان ادامه دارد.