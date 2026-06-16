رهایی نوجوان ۱۴ ساله از دست آدمربایان در کهنوج کرمان
فرمانده انتظامی کهنوج از رهایی یک نوجوان ۱۴ ساله از چنگال آدمربایان با پیگیریهای مستمر پلیس این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
سرهنگ احمد یوسفی اظهار داشت: در پی ربوده شدن یک پسر ۱۴ ساله در اواخر اردیبهشتماه سال جاری در یکی از مناطق روستایی شهرستان کهنوج، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا، با انجام اقدامات اطلاعاتی هویت آدمربایان شناسایی شد و پس از هماهنگی قضایی، با بهرهگیری از ظرفیت سران طوایف و ادامه پیگیریهای پلیسی، این نوجوان آزاد شد.
فرمانده انتظامی کهنوج در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شناسایی آدمربایان، تحقیقات تخصصی برای دستگیری آنان و مشخص شدن علت این اقدام مجرمانه همچنان ادامه دارد.