مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: هوای ۲ روز آینده استان، صاف و آفتابی همراه با افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با کاهش ابر در آسمان گیلان، هوای استان چهارشنبه و پنج شنبه آفتابی، همراه با افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما پیش بینی شده است.

وی افزود: دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج ۷۰ سانتی متر، امروز برای فعالیت‌های دریانوردی در برخی ساعات نامناسب و فردا و پس فردا با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، مناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته لوشان با ۳۲ درجه دما و خنک‌ترین منطقه، اسب وونی تالش با ۱۱ درجه دما ثبت شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۳۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۴ درصد است.