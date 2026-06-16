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مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با اشاره به افزایش حوادث آسانسور در ایام قطعی برق گفت: اطلاعرسانی دقیقتر و گستردهتر زمانبندی قطعی برق میتواند نقش مهمی در کاهش مأموریتهای مرتبط با محبوس شدن در آسانسور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با اشاره به حجم قابل توجه عملیاتهای سازمان آتش نشانی مرتبط با حوادث آسانسور گفت: لازم است زمان و محدوده قطعی برق بهگونهای اطلاعرسانی شود که تمامی شهروندان، بهویژه سالمندان و افرادی که دسترسی کمتری به فضای مجازی دارند، از آن مطلع شوند.
علی زندیه افزود: ساختمانها باید به سمت تجهیز آسانسورها به سیستم بازگشت خودکار کابین به نزدیکترین طبقه هنگام قطع برق حرکت کنند و در صورت امکان نیز استفاده از ژنراتورهای اضطراری توصیه میشود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران مجتمعهای مسکونی میتوانند در زمان اعلام قطعی برق، هشدارهای لازم را در ساختمان نصب کنند تا شهروندان در ساعات اعلامشده از آسانسور استفاده نکنند.
زندیه با بیان اینکه میانگین زمان رسیدن نیروهای این سازمان به محل حادثه حدود سه دقیقه است گفت: این شاخص در مقایسه با استانداردهای جهانی که حدود چهار تا پنج دقیقه است، وضعیت مطلوبی دارد، اما پیشگیری همواره مؤثرتر از عملیات امدادی است.