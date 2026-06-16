به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن قشقاوی تصریح کرد: مسئولان آدم‌های ساده‌ای نیستند. مثلا همین محاصره، آیا محاصره ایست که بتواند تنگه هرمز را به تدریج باز کند؟ نه برعکس، یعنی تمام امتیازات گام به گام است. این طور نیست که یک مرتبه یک چیزی آمریکا به ما بدهد یا ما امتیاز بدهیم. یعنی شما لیوان را بگذار اینجا من این کاغذ را می‌گذارم اینجا، دوباره شما لیوان را بگذار اینجا من کاغذ را. سیاق مفاداین تفاهمنامه دانه به دانه است و اگر نشد برمیگردانیم. یعنی تنگه هرمز را که از ما نگرفتند، نیروی دریایی سپاه و ارتش را که از ما نگرفته، خلع سلاح که نکرده، آن رزمنده دلیر را که کسی از ما نگرفته، خیلی خوب، تو نمی‌آیی پیگیری کنی این مفاد را عملی کنی ما دوباره تنگه را می‌بندیم کاری ندارد که، چیزی که عوض دارد گله ندارد.

وی افزود: بحث بعدی می‌گوید - که عنوان غرامت را به هر دلیل آورده ترتیبات بازسازی، ما که دعوا که بر سر کلمات نداریم - ۳۰۰ ملیارد دلار، می‌گوید بعد از توافق با شرکای خودش با کشور‌های همسایه ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای بازسازی در ایران می‌کند و بعد می‌گوید که در واقع مجوز بانکی می‌دهد، مجوز بیمه می‌دهد، مجوز سرمایه گذار می‌دهد همین رژیم و دولتی که ۴۷ سال نمی‌گذاشت یک سرمایه گذار بیاید اینجا.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ما از آن حالتی که در منظقه پایگاه می‌زدند که منطقه تهدیدی علیه ما بشود رسیدیم به اینجا که در تفاهمنامه آمده ۳۰۰ میلیارد با مشارکت کشور‌های منطقه سرمایه گذاری کنند، با همسایگان ما، پولش را هم دارند، مسلمانند، برادر‌های ما هستند، ما که از اول هم نمی‌خواستیم با اینها درگیر بشویم، همیشه بهترین رفقای ما در مأموریت‌ها همسایه‌های بودند ما رابطه خوب و حسنه‌ای داشتیم. خیلی خوب، الان متوجه شدند که آن پایگاه‌ها امنیت برای آنها به وجود نمی‌آورد. الان متوجه شدند آن پایگاه‌ها برای امنیت اسرائیل بود نه خودشان، الان بیایند ثروتی که دارند هر دستاوردی که دارند مشارکت کنند که باعث افتخار ما هم هست. در جهان اسلام هر کسی دستاوردی داشته باشد باعث افتخار ماست.