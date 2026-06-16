به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در آیینی با حضور مسئولان استانی و کشوری، سالن سینما در قالب مجموعه‌ای مدرن و حرفه‌ای در شهرستان ماکو افتتاح شد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

این سینما که با ظرفیت ۱۹۰ صندلی در طبقه نخست یک هتل ماکو واقع شده، با مشارکت بخش خصوصی و حمایت ویژه موسسه سینماشهر به بهره‌برداری رسیده است.

در مراسم افتتاحیه این مجموعه که با حضور دکتر علیرضا اسماعیلی (معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی)، علیرضا نوروزی (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی)، حبیب ایل‌بیگی، مدیرعامل موسسه سینماشهر، شهلا تاجفر (فرماندار ماکو) و جمعی از هنرمندان و مسئولین محلی برگزار شد، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی تأکید شد.

علیرضا نوروزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ضمن ابراز خرسندی از راه‌اندازی این مجموعه گفت: این سینما با همت بخش خصوصی آماده بهره‌برداری شده و از همین لحظه پذیرای تمامی علاقه‌مندان به هنر هفتم در شهرستان ماکو است.

همچنین مدیرعامل موسسه سینماشهر، با اشاره به سابقه تاریخی ماکو در برخورداری از سالن سینما، اظهار داشت: مطالبه چند ساله مردم ماکو برای دسترسی به فیلم‌های روز سینمای ایران، مسئولان شهری و بخش خصوصی را بر آن داشت تا با جدیت وارد مذاکره شوند. خوشبختانه امروز شاهد تأسیس یک سینمای حرفه‌ای و باکیفیت هستیم که می‌تواند خلاء موجود در سبد فرهنگی این شهرستان را پر کند.

وی افتتاح سینما را گامی بلند در تقویت عدالت فرهنگی و فراهم‌سازی فضای مفرح و هنری برای شهروندان ماکو بیان کرد.