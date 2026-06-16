تیم ملی والیبال زنان کشورمان که برای حضور در سه رویداد ورزشی و اردوی برون مرزی، تهران را ترک کرده بود، امروز وارد پایتخت شد.

تیم ملی والیبال زنان ایران که یکم اردیبهشت تهران را ترک کرده بود، امروز (سه‌شنبه ۲۶ خرداد) بعد از سفری ۵۷ روزه با استقبال امیرحسین منظمی دبیرکل فدراسیون، رضا علی اسفندیاری و رضا عسگری روسای هیئت والیبال پایتخت و قزوین، وارد تهران شد. به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما

تیم ملی والیبال کشورمان در این مدت علاوه بر حضور در سه رویداد ورزشی، اردوی برون مرزی خود را در کشور‌های تایلند و فیلیپین پیگیری کرد.

زنان والیبال ایران در لیگ قهرمانان زنان آسیا در تایلند با نام مهرگان نور شرکت کردند، در ادامه در مسابقات آسیای مرکزی موفق به کسب مقام قهرمانی در نپال شدند و در جام والیبال آسیا نیز که به میزبانی فیلیپین برگزار شد، در جایگاه هفتم ایستادند.

الهه پور صالح، آیدا ولی‌نژاد، زهرا صالحی، شبنم علیخانی، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی، سیده نگار هاشمی، معصومه قدمی، زهرا کریمی، سپینود دست برجن، هستی واحدی، نگار عباسی، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان تیم ملی زنان در این سفر بودند.

مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سون هه چونگ (دستیار)، فاطمه حسنی سعدی (مربی)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی به همراه ندا پاکدامن نایب رئیس بانوان فدراسیون این تیم را در این سفر همراهی کردند.

سرمربی تیم ملی والیبال و دستیارش از فیلیپین راهی کره جنوبی شده‌اند و لی دو هی چند روز دیگر به تهران می‌آید.