پخش زنده
امروز: -
سه ورزشکار مستعد خوزستانی با تصمیم کادر فنی به اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال بانوان فراخوانده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرحله جدید اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال بانوان ایران با هدف حفظ آمادگی و ارتقا سطح کیفی ملیپوشان، از ۲۶ خردادماه به میزبانی شهرستان مبارکه در استان اصفهان آغاز خواهد شد.
۲۵ بازیکن به این مرحله از اردو دعوت شدند که «فاطمه مریخ»، «آرزو بهمئی» و «ستاره رحمانیان» سه بازیکن سرشناس خوزستانی حاضر در این اردو هستند.
این اردوی تدارکاتی که بخشی از برنامه آمادهسازی ملیپوشان برای رویدادهای پیشرو محسوب میشود، تا سوم تیرماه ادامه خواهد داشت.
حضور مستمر هندبالیستهای خوزستانی در اردوهای تیم ملی، نشاندهنده پتانسیل بالای این رشته ورزشی در استان و روند رو به رشد پرورش استعدادهای بومی در هندبال بانوان کشور است.