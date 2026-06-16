معاون شورای عالی قرآن گفت: سند سیاست‌گذاری فعالیت‌های قرآنی اربعین با هدف ارتقای کمی و کیفی برنامه‌ها و با تمرکز بر مردمی‌بودن و رسانه‌محوری تدوین می‌شود تا ظرفیت‌های مشترک ایران و عراق به بهترین شکل به کار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه کمیته قرآنی کمیته فرهنگی ـ آموزشی ستاد اربعین، صبح امروز ۲۶ خردادماه با هدف بررسی سند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فعالیت‌های قرآنی در ایام اربعین حسینی در محل سازمان حج و زیارت برگزار شد.

در این نشست، محمدتقی میرزاجانی، معاون آموزش، پژوهش و ارتباطات شورای عالی قرآن نیز طی سخنانی با اشاره به روند تدوین سند سیاست‌گذاری فعالیت‌های قرآنی اربعین اظهار کرد: زحمت تهیه این سند را دوستان ما در کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن بر عهده داشتند. این سند در جلسه گذشته کمیسیون با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح و مورد تأیید ایشان قرار گرفت. به منظور بررسی جزئی‌تر مفاد سند، مقرر شد موضوع به این جلسه ارجاع شود تا ابعاد مختلف آن مورد بحث قرار گیرد.

میرزاجانی تصریح کرد: در این سند، هم اهداف و مباحث سیاستی مورد توجه قرار گرفته و هم اصول و مبانی آن تبیین شده است. مردمی بودن به عنوان مهم‌ترین شاخص این جریان، در کنار مخاطب‌محوری، رویکرد‌های بین‌المللی و رویکرد‌های رسانه‌ای، از جمله محور‌هایی است که بر آنها تأکید شده است. این سند پس از اعمال نقطه‌نظرات و پیشنهاد‌های مطرح‌شده، در کمیسیون به تصویب نهایی خواهد رسید.

وی با اشاره به شرایط ویژه اربعین سال جاری اظهار کرد: باید درباره اربعین پیش‌رو نیز گفت‌و‌گو کنیم، چرا که شرایط اربعین امسال شرایطی خاص است. با توجه به جنگ تحمیلی سوم و رخداد‌های متعاقب آن، شاهد شکل‌گیری انسجامی شگفت‌انگیز در جبهه مقاومت بوده‌ایم که از جمله نمود‌های آن، همگرایی میان ملت ایران و عراق است.

میرزاجانی افزود: این تحولات، اربعین امسال را به رخدادی باشکوه‌تر تبدیل خواهد کرد، از این‌رو لازم است برنامه‌ها از حیث کمی و کیفی، بهتر از گذشته دنبال شود تا بتوان حق این فرصت را بیش از پیش ادا کرد.

وی تأکید کرد: بر همین اساس، در این جلسه باید درباره ضرورت همگرایی نهاد‌های دخیل در برگزاری اربعین بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

معاون آموزش، پژوهش و ارتباطات شورای عالی قرآن همچنین بیان کرد: لازم است انتقادات و پیشنهاد‌های مربوط به سال گذشته نیز مطرح شود تا بتوانیم به روش‌ها و جمع‌بندی‌های مناسبی برای اربعین امسال دست یابیم.

وی درباره رویکرد سند سیاست‌گذاری فعالیت‌های قرآنی اربعین گفت: آنچه در این سند مورد توجه قرار گرفته، پرهیز از انحصاری شدن بخش قرآنی ستاد اربعین است و اینکه همه مجموعه‌ها، اعم از نهاد‌های قرآنی و دستگاه‌های حاکمیتی، برای دستیابی به هماهنگی بیشتر، به صورت هم‌افزا در کنار دوستانی که در میدان فعالیت می‌کنند، عمل کنند تا به وضعیت مطلوب برسیم.

میرزاجانی در پایان تأکید کرد: توفیق در این حرکت را مرهون تلاش‌های فعالان قرآنی ایران و نیز میزبانان ارزشمند در کشور عراق می‌دانیم، ارتباطات خوبی که در سال‌های اخیر شکل گرفته، ظرفیت‌های فراوانی ایجاد کرده است و هرچه میزان هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر شود، ثمرات و دستاورد‌های آن نیز به مراتب بهتر و گسترده‌تر خواهد بود.

سیدمحمد موجانی، مدیر کمیته قرآنی کمیته فرهنگی ـ آموزشی ستاد مرکزی اربعین، نیز در بخشی از این جلسه با اشاره به دستور کار نشست اظهار کرد: دستور نخست این جلسه، بررسی سند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فعالیت‌های قرآنی در ایام اربعین حسینی است.

وی با اشاره به روند اعزام فعالان قرآنی به اربعین گفت: بحث نخست، روند اعزام است که از سال ۱۳۹۳ همواره یکی از دغدغه‌های ما بوده و در هر سال، متناسب با شرایط مختلف، اعم از سال‌های ابتدایی، دوران شیوع کرونا و سال‌هایی که محدودیت‌های ویزا وجود داشت، وضعیت متفاوتی را تجربه کرده است.

موجانی افزود: روند توزیع و اعزام ظرفیت‌های قرآنی میان نهاد‌های متولی، در سال‌های اخیر رشد مطلوبی داشته و افزایش آمار کمی اعزام قاریان نیز تا حد زیادی مرهون همین رویکرد و سازوکار بوده است.

مدیر کمیته قرآنی کمیته فرهنگی ـ آموزشی ستاد مرکزی اربعین، بین‌المللی شدن فعالیت‌های قرآنی را از دیگر محور‌های مهم برشمرد و تصریح کرد: در ایام اربعین، قاریان و فعالان قرآنی از کشور‌های مختلف، چه از سوی عراق و چه از سوی جمهوری اسلامی ایران، در این رویداد معنوی حضور و مشارکت دارند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهم، برنامه‌های قرآنی مصوب این شوراست. در جلسات شورا، برنامه‌هایی که حاصل خلاقیت و پیشنهاد‌های اعضاست، مورد تصویب قرار می‌گیرد و پس از جمع‌بندی به منظور جلوگیری از موازی‌کاری به دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط ابلاغ می‌شود.

موجانی با اشاره به انتخاب محور محتوایی فعالیت‌های قرآنی اربعین اظهار کرد: ما هر سال یک سوره محوری را برای برنامه‌های قرآنی انتخاب می‌کنیم. پیشنهاد من این است که محور فعالیت‌های قرآنی امسال، آیات آماده‌شده در طرح «زندگی با آیه‌ها» باشد.

وی گفت: موضوع دیگر، توجه به نهاد‌ها و دستگاه‌های فعال قرآنی است که لازم است در این سند به جایگاه و ظرفیت‌های آنها توجه ویژه شود.

مدیر کمیته قرآنی کمیته فرهنگی ـ آموزشی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به نقش مواکب مردمی اظهار کرد: از دیگر موضوعات مهم، مواکب فعال قرآنی مردمی است که از طریق اتحادیه‌های قرآنی و نیز با حمایت‌های مردمی و خیرین اداره و برگزار می‌شوند.

وی رویکرد رسانه‌ای را از دیگر محور‌های مهم فعالیت‌های قرآنی اربعین دانست و افزود: در این بخش، حضور رسانه‌های فعال در حوزه قرآن و اربعین در کربلا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از شبکه قرآن و صدای قرآن گرفته تا اپلیکیشن‌های ایرانی و رسانه‌های مجازی که می‌توانند به گسترش و تقویت فعالیت‌های قرآنی ضریب دهند.

موجانی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرامرزی تصریح کرد: فعالیت‌های بین‌المللی از دیگر محور‌های مورد توجه است و باید از همه ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه و تعمیق فعالیت‌های قرآنی در ایام اربعین بهره گرفت.

در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره سند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فعالیت‌های قرآنی برای اجرا در ایام اربعین پرداختند.

در این بخش ابتدا حسین سلیمانی، مدیرکل کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن با اشاره به ماهیت سند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فعالیت‌های قرآنی در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: این سند، سندی سیاستی است و وارد حوزه اجرا نشده، بلکه بیشتر بر سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری تمرکز دارد.

وی افزود: در این سند هدف آن است که قرآن به عنوان مجموعه‌ای از مفاهیم هدایت‌بخش برای زیست انسان مورد توجه قرار گیرد، مفاهیمی که باید براساس آن سبک زندگی و شیوه عملی انسان شکل گیرد تا سعادت دنیا و آخرت حاصل شود.

سلیمانی ادامه داد: هنگامی که چنین هدفی دنبال می‌شود، این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان به این هدف دست یافت. براساس منویات رهبر شهید، یکی از بخش‌ها استماع قرآن و بخش دیگر توجه به مفاهیم است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اربعین اظهار کرد: بستر اربعین، با توجه به ویژگی‌هایی که در این مسیر وجود دارد، فرصت مناسبی فراهم می‌کند تا مردم بیش از پیش با قرآن آشنا شوند و از معارف آن بهره ببرند. مرحله استماع قرآن در موسم اربعین تا حد زیادی جای خود را باز کرده است و اکنون باید به سمت توجه بیشتر به مفاهیم حرکت کنیم. این رویکرد به فهم بهتر قرآن کمک خواهد کرد.

سلیمانی تصریح کرد: سند حاضر نیز با همین رویکرد تدوین شده و ابعاد، اولویت‌ها و اصول آن در متن سند مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع در جلسه پیشین کمیسیون مطرح شد و با توجه به اینکه محل فعالیت‌های قرآنی اربعین، کمیته قرآنی ستاد اربعین است، مقرر شد سند در این کمیته بررسی و سپس برای تصویب نهایی در کمیسیون مطرح شود.

در ادامه این نشست، مسئول دارالقرآن مسجد جمکران نیز اظهار کرد: پس از تصویب این سند، به طور طبیعی به سند چشم‌انداز فعالیت‌های قرآنی در ایام اربعین تبدیل خواهد شد و نگاه همه مجموعه‌ها به آن معطوف می‌شود، لذا شایسته است این سند برای تثبیت جایگاه حقوقی و اجرایی خود، به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت برسد.

وی با تأکید بر ماندگاری این سند اظهار کرد: از آنجا که این سند ماندگار خواهد بود و در آینده نیز مورد استناد قرار می‌گیرد، لازم است نگارش نهایی آن از سوی افرادی انجام شود که تخصص لازم در حوزه سندنویسی را دارند. با وجود اینکه سند حاضر کلیات را بیان می‌کند و به صورت مختصر تنظیم شده است، در آن اشاره‌ای به موضوع مهدویت نشده است؛ از این‌رو شایسته است بحث مهدویت و ظهور نیز مورد توجه قرار گیرد.