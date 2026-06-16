سرپرست فرمانداری شادگان گفت: هیات‌های مذهبی با بهره‌گیری صحیح از ظرفیت ماه محرم می‌توانند نقش مهمی در تقویت وحدت، امید و انسجام اجتماعی ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری مفرد در جمع هیات‌های مذهبی و مداحان اهل‌بیت (ع) شادگان در بخش دارخوین با تاکید بر برگزاری پرشور و باشکوه مراسم دهه اول محرم در این شهرستان گفت: هیات‌های مذهبی با بهره‌گیری صحیح از ظرفیت ماه محرم می‌توانند نقش مهمی در تقویت وحدت، امید و انسجام اجتماعی ایفا کنند.

وی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی ماه محرم برای تقویت همبستگی اجتماعی تاکید کرد و افزود: محرم امسال صحنه تجلی پیوند عزاداری حسینی با دفاع از انقلاب اسلامی است.

عفری مفرد ادامه داد: مردم ایران اسلامی در سال‌های مختلف با الهام از مکتب سیدالشهدا (ع) و الگوگیری از شهدا، در برابر فشار‌ها و دشمنی‌ها ایستادگی کرده‌اند.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، در زمینه اهمیت بیان اهداف نهضت حسینی اظهار کرد: باید با بهره‌گیری از فرصت ماه محرم، مردم را بیش از گذشته با فلسفه این نهضت درس‌آموز و عبرت‌بخش آشنا کرد.

وی افزود: فرهنگ عاشورا گنجینه عظیم سیاسی ـ دینی و پشتوانه فرهنگ غنی و انسان‌ساز اسلام است و مداحان و روحانیون باید با بهره‌گیری از آموزه‌های عاشورایی و حماسه حسینی، فلسفه قیام و مبارزه امام حسین (ع) را تبیین کنند.

بیش از ۱۵۰ هیات مذهبی در سطح شهرستان شادگان مراسم عزاداری برپا خواهند کرد.

شهرستان شادگان در ۷۰ کیلومتری جنوب غرب اهواز قرار دارد.