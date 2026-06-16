معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سازمان‌های بیمه‌گر نه تنها سهم وزارت بهداشت را برای درمان رایگان مصدومان ترافیکی در زمان مناسب واریز نمی‌کنند، بلکه شرکت‌های خودروسازی نیز که در وهله نخست خودرو را بیمه می‌کنند، این سهم را به موقع پرداخت نمی‌کنند، در این حوزه حدود ۷ همت از سال گذشته طلب داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید سجاد رضوی روز سه شنبه در بیستمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اظهار کرد: اگرچه سازمان اورژانس، پلیس راهور و سایر نهاد‌های مرتبط با حوادث ترافیکی وظایف خود را انجام می‌دهند، اما در نهایت بیمارستان‌ها هستند که خدمات درمانی لازم را به مصدومان ارائه می‌کنند.

وی در خصوص تشکیل کمیته کشوری کاهش آسیب‌های حوادث ترافیکی افزود: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مصوب کرده بود که این کمیته تشکیل شود و وظیفه تدوین برنامه عملیاتی و تعیین مراکز ارجاعی برای بیماران ترومایی را بر عهده دارد، جلسه این کمیته در اردیبهشت سال گذشته برگزار شد و آماده ارائه برنامه بودیم، اما با آغاز جنگ ۱۲ روزه در خرداد، تمام برنامه‌ها در حوزه بحران ادغام شد و در حال حاضر ارائه آیین‌نامه مربوطه متوقف مانده است که باید نهایی شود.

معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه پوشش شبانه‌روزی از مراکز درمانی مطالبه شده است، تصریح کرد: متخصصان بر اساس وضعیت بخش‌های ترومایی بیمارستان‌ها اعزام می‌شدند و تمام متخصصان اصلی در مراکز ارجاعی حضور داشتند. همچنین سامانه یکپارچه اطلاع از ظرفیت خالی بیمارستان‌ها را توسعه دادیم تا از اعزام مصدومان به مراکز فاقد ظرفیت جلوگیری شود. به تازگی و بنا به درخواست پلیس، اطلاعات مصدومان حوادث ترافیکی را در اختیار آنان قرار می‌دهیم.

رضوی با اشاره به قطب بودن برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: با استفاده از ظرفیت این دانشگاه‌ها، آموزش‌های لازم را برای مدیریت حوادث و تعداد زیاد مصدومان، با توجه به حوادث ترافیکی و جنگی، ایجاد کرده‌ایم و مراکز ترومای تمام استان‌ها مشخص شده و سازمان اورژانس کشور بر آن اشراف کامل دارد؛ همچنین نیروی متخصص و تجهیزات در این مراکز موجود است.

افزایش ۱۶.۷ درصدی تخت‌های اورژانس طی ۵ سال گذشته

معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص افزایش تخت‌های بیمارستانی اظهار کرد: میزان تخت‌های اورژانس در پنج سال گذشته ۱۶.۷ درصد افزایش یافته است، همچنین تخت‌های PICU که همواره با کمبود مواجه بودیم، حدود ۹۳ درصد، تخت‌های NICU حدود ۶۰ درصد و تخت‌های ICU نیز حدود ۵۰ درصد در این مدت افزایش داشته است.

وی با انتقاد از فرسودگی ناوگان آمبولانس‌ها گفت: پیش از افزودن ۱۰۰ دستگاه آمبولانس جدید، حدود ۱۲ سال بود که هیچ آمبولانسی به بیمارستان‌ها داده نشده بود و مسافت طی شده برخی آمبولانس‌ها به یک میلیون کیلومتر می‌رسد. مراکز درمانی در بخش فوریت‌های خود به تجهیزات نو نیاز دارند.

رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل دریافت به موقع سهم وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث، تأکید کرد: نه تنها سازمان‌های بیمه‌گر سهم وزارت بهداشت را جهت درمان رایگان مصدومان ترافیکی در زمان مناسب واریز نمی‌کنند، بلکه شرکت‌های خودروسازی نیز که در وهله نخست خودرو را بیمه می‌کنند، این سهم را به موقع پرداخت نمی‌کنند، در این حوزه حدود ۷ همت از سال گذشته طلب داریم.

معاون درمان وزارت بهداشت درباره وضعیت حوادث ترافیکی گفت: میزان حوادث ترافیک در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت، اما مرگ‌ومیر مصدومان ترافیکی در بیمارستان طی ۲۴ ساعت، بالاتر از استاندارد‌های جهانی است. هرچند تعداد فوتی‌های ۶ ساعت اول ورود به بیمارستان‌ها را کاهش داده‌ایم. میزان تصادف در برخی کشور‌ها ۱۵ به ۱۰۰ هزار جمعیت است، در حالی که این رقم در کشور ما ۲۱ به ۱۰۰ هزار نفر است، بنابراین مرگ‌ومیر بیشتری خواهیم داشت. وضعیت خودرو، رسیدن به موقع اورژانس و آمادگی تیم درمانی از عوامل مؤثر در این زمینه است.

وی با بیان اینکه هیچ کمبودی در زمینه سرم و تجهیزات نداشتیم، خاطرنشان کرد: وزیر بهداشت پیش از وقوع جنگ، دستور تأمین ۶ ماه ذخیره استراتژیک دارو را در سال ۱۴۰۳ صادر کرده بود.

رضوی با اشاره به نسبت فوتی‌های حوادث ترافیکی به مجروحان (یک‌بیستم تا یک‌سی‌ام) اظهار کرد: آخرین آمار نشان می‌دهد حدود یک تا ۵ درصد مصدومانی که به بیمارستان‌ها می‌رسند، فوت می‌کنند که این رقم در کشور‌های کم‌برخوردار ۱۰ تا ۲۰ درصد است. این آمار در ایران طی سال گذشته ۱.۱۷ درصد بوده است. همچنین میزان فوتی به مصدوم در دنیا ۲.۴ تا ۶ درصد گزارش شده که این میزان در کشور ما ۲.۸ درصد است.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه با کمبود نیروی تخصصی و فوق‌تخصصی در مراکز درمانی مواجه هستیم، افزود: بسیاری از مصدومان ترافیکی به جراح عروق نیاز دارند، از این رو آموزش پزشکان را در دستور کار قرار داده‌ایم. ناوگان آمبولانس به اصلاح نیاز دارد و اورژانس هوایی باید افزایش یابد. چالش استانی آمبولانس هوایی برطرف شده و این خدمات به ویژه برای زنان باردار بسیار مفید بوده است. بازسازی تجهیزات اورژانس را در اولویت قرار داده‌ایم، اما با توجه به تغییرات نرخ ارز، دست ما بسته شده است؛ به عنوان مثال قیمت یک دستگاه سی‌تی اسکن از ۲ میلیارد به ۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی گفت: وزارت بهداشت از پلیس راهور خواسته است که شناسه کروکی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد که اقداماتی انجام شده، اما همچنان به نتیجه نهایی نرسیده است.