پیگیری بحران گرد و غبار تالاب صالحیه با مدیریت بیناستانی
معاون محیط زیست طبیعی استان البرز با اشاره به وضعیت تالاب صالحیه گفت: مهمترین عامل بروز بحران گرد و غبار در این تالاب کاهش منابع آبی ورودی است و برای احیای آن، مدیریت مشارکتی میان چند استان در حال شکلگیری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
کیوان رحیمی در برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: تالاب صالحیه تنها تالاب استان البرز است که از نظر اقلیمی و آبوهوایی تأثیر قابل توجهی بر منطقه دارد. کاهش منابع آبی ورودی از طریق رودخانهها که نقش مهمی در حفظ شرایط اکولوژیکی و سطح آبهای زیرزمینی دارند، مهمترین عامل بحرانی شدن وضعیت تالاب است.
وی در برنامه تحلیلی نگاه مردم افزود: بخش عمده منابع آبی تغذیهکننده این تالاب از استان قزوین منشأ میگیرد و موضوع تأمین نیاز آبی آن صرفاً در حیطه اختیارات شرکت آب منطقهای البرز نیست و ماهیتی بیناستانی دارد. به همین منظور تعامل و همکاری میان استانهای زنجان، قزوین و البرز شکل گرفته تا با مدیریت مشترک، شرایط زیستمحیطی تالاب احیا شود.
معاون محیط زیست طبیعی البرز با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حل بحران گرد و غبار گفت: امسال همکاری با تشکلهای مردمی افزایش یافته و نمایندگان این تشکلها در کارگروههای مرتبط حضور دارند و در فرآیند تصمیمگیری مشارکت میکنند. حفاظت از محیط زیست یک مسئولیت عمومی است و مشارکت مردم نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.
رحیمی در ادامه درباره موضوع حقآبه تالاب صالحیه در برنامه زنده نگاه مردم بیان کرد: حقآبه این تالاب موضوعی میان چند استان است. مطالعات لازم برای تعیین نیاز آبی در استان البرز انجام شده، اما بارگذاریهای بالادست شامل توسعه صنعتی، احداث سدها و بندها محدودیتهایی در تأمین این نیاز ایجاد کرده است. در حال حاضر سالانه حدود یک تا دو میلیون متر مکعب آب از سوی شرکت آب منطقهای البرز رهاسازی میشود که این میزان تنها برای کاهش گرد و غبار و تلطیف هوا کافی است.
وی با اشاره به یکی از چالشهای اصلی تالاب به مجری سیمای البرز افزود: زهکشی حدود ۴۰ کیلومتری که برای شورزدایی و توسعه اراضی کشاورزی ایجاد شده، مانع رسیدن آب به بستر تالاب و مناطق اطراف آن میشود؛ بنابراین پیش از پیگیری جدی موضوع حقآبه، حل مسئله زهکشها در اولویت قرار دارد.
معاون محیط زیست طبیعی البرز همچنین به اصلاح الگوی کشت به عنوان یکی از مصوبات مرتبط با احیای تالاب اشاره کرد و گفت: اجرای این مصوبه بر عهده جهاد کشاورزی است و باید به شکل عملیاتی دنبال شود. مطالعات احیای تالاب صالحیه نیز انجام شده و سال گذشته مصوبه انسداد زهکشها اخذ و با تأیید استاندار ابلاغ شد. امسال نیز اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در اختیار اداره کل محیط زیست قرار گرفته است.