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مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران با اشاره به پیشبینی افزایش دمای هوا طی هفته جاری در استانهای تهران، قم و البرز اعلام کرد: رشد مصرف وسایل سرمایشی موجب افزایش چشمگیر مصرف برق در این مناطق میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت برق منطقهای تهران، شبیهی با اشاره به پیشبینیهای انجام شده درباره افزایش دمای هوا در روزهای آینده، گفت: میانگین دمای هوا در محدوده تحت پوشش این شرکت طی هفته جاری نسبت به هفته گذشته افزایش قابل توجهی خواهد داشت. این افزایش دما، مصرف برق در بخش سرمایشی استانهای تهران، قم و البرز را به طور چشمگیری رشد میدهد.
وی افزود: براساس برآوردهای فنی شرکت برق منطقهای تهران، به ازای هر یک درجه افزایش دمای هوا۱۵۰۰ مگاوات در کشور و ۲۰۰ مگاوات بار اضافی به شبکه برق تهران تحمیل میشود که این میزان معادل مصرف ۲۰۰ هزار مشترک خانگی است و با تداوم روند افزایش دما در روزهای پیشِ رو، شبکه برق مناطق تحت پوشش ما با فشار بیسابقهای مواجه خواهد شد و ضرورت مدیریت مصرف برق از سوی همه مشترکان به یک الزام حیاتی تبدیل میشود.
شبیهی از مشترکان استانهای تهران، قم و البرز خواست با همراهی و همدلی جمعی، ضامن تأمین برق پایدار تابستان باشند و تأکید کرد: همراهی شما مشترکان عزیز در اجرای راهکارهای ساده مدیریت مصرف، نقشی بیبدیل در حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از بروز ناترازی دارد.
وی ضمن قدردانی از همکاری مشترکان در برنامههای مدیریت مصرف، تصریح کرد: شرکت برق منطقهای تهران با هماهنگی وزارت نیرو و شرکت توانیر، تمامی ظرفیتهای فنی و عملیاتی خود را برای تأمین برق پایدار مناطق تحت پوشش به کار گرفته است. پروژههای توسعه شبکه، احداث نیروگاههای خورشیدی جدید در استانهای تهران، قم و البرز و اجرای پروژههای بزرگ برای افزایش تابآوری شبکه در دستور کار قرار دارد. با این حال، موفقیت در عبور از روزهای گرم پیشرو، نیازمند همراهی و مشارکت همه مشترکان است.
وی در ادامه، مهمترین راهکارهای مدیریت مصرف برق را برشمرد و گفت: تنظیم دمای دستگاههای سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و پرهیز از استفاده همزمان از تجهیزات پرمصرف در ساعات اوج بار از جمله اقدامات مؤثری است که میتواند فشار بر شبکه برق را کاهش دهد و به پایداری تأمین برق برای همه مشترکان کمک کند.
شبیهی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین برق پایدار برای همه مشترکان در استانهای تهران، قم و البرز، نیازمند مشارکت و مسئولیتپذیری همگانی است. امیدواریم با همکاری مردم عزیز و رعایت الگوی مصرف، بتوانیم از روزهای گرم با کمترین محدودیت و با حفظ پایداری شبکه برق عبور کنیم.