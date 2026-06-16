به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ براساس اعلام روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان؛ امروز در حاشیه زاینده رود مانور تخصصی غواصی آتش نشانان با هدف ارتقای سطح آمادگی نیرو‌های عملیاتی برگزار شد.

در این مانور آتش نشانان، جست‌و‌جو، امداد و نجات در آب، افزایش هماهنگی تیم‌های غواصی، ارتقای سطح ایمنی، کاهش ریسک حوادث و افزایش توان پاسخگویی سریع را تمرین کردند.

غواصان آتش‌نشانی همچنین با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و فناوری‌های نوین از جمله ربات غواص، توانمندی‌های خود را در عملیات جست‌و‌جو و نجات به نمایش گذاشتند، تجهیزاتی که می‌توانند در شرایط حساس، سرعت و دقت عملیات را به شکل قابل توجهی افزایش دهند.