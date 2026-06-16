جواد مولایی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با اشاره به اهمیت ماهیان خاویاری به عنوان یکی از برندهای ملی ایران و دریای خزر، گفت: حفظ و حراست از زیست‌بوم دریای خزر و توسعه تولید در بخش‌های مرتبط، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان است.

وی افزود: استاندار مازندران با تأکید ویژه، دو موضوع حفاظت از محیط زیست دریای خزر و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را به صورت همزمان دنبال می‌کند و در این راستا مدیریت پسماند و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به دریا با جدیت در دستور کار قرار دارد.

مولایی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات پسماند استان مدیریت شده است، گفت: اقدامات مؤثری نیز در حوزه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری در حال اجراست تا از ورود پساب‌های آلاینده به دریای خزر جلوگیری شود و شرایط برای حفظ چرخه طبیعی زیست‌بوم دریا فراهم گردد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران ادامه داد: با سفر رئیس‌جمهور به مازندران و پیگیری‌های صورت گرفته در سطح استان، ۱۷.۵ همت اعتبار برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در حوزه‌های تولید، کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی اختصاص یافته است.

وی افزود: این اعتبارات می‌تواند زمینه تقویت زیرساخت‌های کشاورزی، شیلات و سایر ظرفیت‌های اقتصادی مازندران را فراهم کرده و جایگاه استان را در میان مناطق حاشیه دریای خزر بیش از پیش ارتقا دهد.

مولایی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی برای حمایت از بخش کشاورزی و شیلات خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تخصیص اعتبارات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه‌ها در حال انجام است.