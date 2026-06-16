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معاون آموزشوپرورش خوزستان از اجرای پویشهای دانش آموزی هر خانه یک حسینیه و هر دانشآموز یک پرچم در سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به اجرای پویشهای «هر خانه یک حسینیه» و «هر دانشآموز یک پرچم» گفت: در ۴۰ منطقه آموزشی استان برنامهریزیهای لازم برای برگزاری آیینهای عزاداری و اجرای پویشهای فرهنگی انجام شده تا ارتباط دانشآموزان با فضای معنوی محرم حتی در ایام تعطیلی مدارس نیز حفظ شود.
حجتالاسلام والمسلمین مختار امیری سهشنبه در نشست هماهنگی برگزاری چهاردهمین سوگواره استانی «احلی من العسل» ویژه بزرگداشت مقام حضرت قاسم بن الحسن (ع)، با اشاره به تقارن محرم امسال با شرایط ویژه کشور بیان کرد: محرم امسال نسبت به سالهای گذشته از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است و باید ابعاد حماسی، معرفتی و فرهنگی نهضت عاشورا بیش از پیش برای نسل نوجوان و جوان تبیین شود.
وی با بیان اینکه دانشآموزان نقش مهمی در ترویج فرهنگ عاشورایی دارند، افزود: تمامی مناطق آموزشی استان موظف هستند با استفاده از ظرفیت مدارس، هیاتهای دانشآموزی، مساجد و فضای مجازی، زمینه مشارکت گسترده دانشآموزان در برنامههای ماه محرم را فراهم کنند.
حجتالاسلام والمسلمین امیری با اشاره به ضرورت حضور فعال معلمان و مربیان پرورشی در جذب نوجوانان به برنامههای محرم تصریح کرد: معلمان، مربیان و معاونان پرورشی میتوانند با ایجاد ارتباط صمیمی و برنامهریزی هدفمند، زمینه حضور گستردهتر دانشآموزان در مساجد، هیاتها و مراسم مذهبی را فراهم کنند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار طراحی یک برنامه ویژه برای دختران دانشآموز همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه (س) شد و گفت: این برنامه میتواند بهعنوان یک حرکت فرهنگی نوآورانه از خوزستان آغاز شده و در سالهای آینده به الگویی در سطح کشور تبدیل شود.
امیری بر برگزاری باشکوه چهاردهمین سوگواره استانی «احلی من العسل» تاکید کرد و گفت: این سوگواره فرصتی ارزشمند برای معرفی سیره حضرت قاسم بن الحسن (ع) و ترویج فرهنگ ایثار، وفاداری و ولایتمداری در میان نسل نوجوان و دانشآموزان است.