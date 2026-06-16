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مدیران دستگاههای اجرایی در نشست بررسی مصوبات سفر استاندار تهران به اسلامشهر،گزارشی از روند اجرای پروژههای مهم شهرستان از جمله مترو، فاضلاب، تأمین آب شرب و برق ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران با ابراز رضایت از روند اجرای مصوبات سفر استاندار به اسلامشهر، اعلام کرد: بررسیهای میدانی نشان میدهد بخش قابل توجهی از مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان در این شهرستان وارد فاز اجرایی شده و پیشرفت آن نسبت به بسیاری از شهرستانهای استان قابل توجه است.
جلسه بررسی مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران و مصوبات سفر استاندار تهران به شهرستان اسلامشهر روز سهشنبه با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی استان، مسئولان شهرستان و نمایندگان دستگاههای خدماترسان در سالن اجتماعات فرمانداری اسلامشهر برگزار شد.
الماسی، مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران در حاشیه این نشست در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سفرهای شهرستانی استاندار تهران با هدف شناسایی نظام مسائل و مشکلات مناطق مختلف استان انجام شده و پس از جمعبندی نیازها و مطالبات هر شهرستان، مصوبات لازم در شورای برنامهریزی و توسعه استان به تصویب رسیده است.
وی افزود: امروز برای ارزیابی میزان پیشرفت این مصوبات در اسلامشهر حضور یافتیم تا مشخص شود دستگاههای اجرایی در چه مرحلهای از انجام تعهدات خود قرار دارند و در مواردی که اجرای مصوبات با تأخیر مواجه شده، دلایل آن بررسی شود.
الماسی با اشاره به نتایج این نشست گفت: برخلاف انتظار اولیه، روند اجرای مصوبات در اسلامشهر بسیار مطلوب ارزیابی شد و این شهرستان از نظر پیشرفت مصوبات در میان شهرستانهایی که مورد بررسی قرار گرفتهاند، وضعیت مناسبی دارد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران تصریح کرد: برخی مصوبات به دلایل مختلف از جمله ضعف در پیگیریهای کارشناسی یا مشکلات مربوط به جذب اعتبارات با کندی مواجه شدهاند که از دستگاههای مسئول خواسته شد در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع موانع اقدام کنند.
الماسی تأکید کرد: گزارش نهایی این بازدید برای معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و استاندار تهران ارسال خواهد شد و امیدواریم با روند فعلی، تمامی مصوبات سفر استاندار به اسلامشهر طی ماههای آینده به طور کامل اجرایی و عملیاتی شود.
در این نشست، مسئولان دستگاههای اجرایی گزارشی از روند اجرای پروژههای زیرساختی شهرستان ارائه کردند.
رئیس اداره برق اسلامشهر از اجرای پست ۶۳ کیلوولت برق در شهرستان خبر داد و آن را یکی از پروژههای مهم زیرساختی برای تأمین برق پایدار منطقه دانست.
نماینده شرکت آب منطقهای تهران نیز با اشاره به پروژه ایستگاه پمپاژ SP۱ اعلام کرد: عملیات اجرایی این طرح از اردیبهشت سال گذشته آغاز شده و برای تکمیل آن ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است، اما تاکنون تنها ۱۸ میلیارد تومان تخصیص یافته و تسریع در تأمین اعتبارات میتواند روند اجرای پروژه را شتاب دهد.
نماینده شرکت آب و فاضلاب اسلامشهر نیز از پیگیری اجرای طرح توسعه شبکه فاضلاب اسلامشهر و بهرهگیری از ظرفیت ماده ۵۶ برای تأمین منابع مالی خبر دادند و اعلام کردند علاوه بر پیشبینی ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.
بر اساس گزارش ارائه شده، تاکنون حدود ۱۱۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب اسلامشهر اجرا شده و این پروژه به پیشرفت حدود ۵۰ درصدی رسیده است.
شهردار احمدآباد مستوفی نیز درباره تأمین زمین مورد نیاز برای احداث مخزن آب گفت: موضوع تملک زمین در شورای برنامهریزی و توسعه استان مصوب شده و هماکنون در مرحله کارشناسی قرار دارد.
شهردار اسلامشهر نیز با تشریح آخرین وضعیت پروژه مترو اسلامشهر اظهار داشت: ایستگاه میدان نماز به پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصد و ایستگاه چهاردانگه به پیشرفت ۶۲ درصد رسیده است.
وی افزود: عملیات ریلگذاری نیز بیش از ۴۰ درصد پیشرفت داشته و دستگاه حفار تونل بدون توقف در حال فعالیت است و اکنون در محدوده سه کیلومتری میدان قائم(عج) قرار دارد.
شهردار اسلامشهر با اشاره به حجم بالای سرمایهگذاری انجام شده در این پروژه خاطرنشان کرد: هزینه اجرای هر کیلومتر تونل مترو حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است و با وجود محدودیتهای مالی، عملیات اجرایی پروژه با قدرت ادامه دارد.
الماسی در این نشست بر تسریع روند اجرای پروژههای عمرانی، خدماتی و زیربنایی شهرستان تأکید کرد و خواستار تسریع در رفع موانع تکمیل طرحهای نیمهتمام شدند.
اسلامشهر با بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت در جنوب غرب استان تهران قرار دارد.