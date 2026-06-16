سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار اعلام کرد: با حل مشکل احراز هویت و عدم الزام به ارائه گواهی اشتغال، مسیر صدور مجوز برای اتباع خارجه مهیا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی محضرنیا با اعلام این خبر اظهار کرد: در فرآیند احراز هویت اتباع از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مشکلاتی بود و به همین دلیل امکان صدور مجوز از طریق درگاه ملی برای آنها وجود نداشت.

وی افزود: از سال گذشته حل این معضل در دستور کار مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار قرار گرفت و جلسات متعددی با دستگاه‌های ذیربط برگزار گردید.

محضرنیا ادامه داد: در آخرین جلسه‌ای که برای حل معضل مذکور در ۳۰ اردیبهشت سال جاری برگزار شد، مقرر گردید تا سازمان فناوری اطلاعات نسبت به حل مشکل ظرف بازه زمانی (دو هفته‌ای) تعیین شده، اقدام کند.

سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: با حل مشکل احراز هویت اتباع حقیقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، افراد واجد شرایط می‌توانند نسبت به دریافت مجوز کسب و کار اقدام کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر امکان احراز هویت برای اتباع حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند وجود ندارد، ولی حل این مساله نیز در دستور کار قرار دارد.

سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار یادآور شد: پیش از این با پیگیری‌های صورت گرفته، در راستای تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوز، الزام به ارائه گواهی اشتغال به کار اتباع از شرایط دریافت مجوزها، حذف شده بود و با اجرای این دو اقدام هم اکنون اتباع خارجه قادر به ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها هستند.