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معاون امور صنعت سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به لزوم رعایت مدیریت بحران پدافند غیرعامل و توجه دقیق به مسائل ایمنی گفت: توجه به پدافند غیرعامل و رعایت دقیق مسائل امنیتی در هر شرایطی از سوی صاحبان صنایع و تولیدکنندگان میتواند عاملی اساسی برای پایداری چرخه تولید محسوب شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر سرتیپ علی ملک سهشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان بیان کرد: اساس کار و زیربنای شکلگیری پدافند غیرعامل از جمله اقدامات بنیادینی است که احتیاطهای لازم بهمنظور جلوگیری از وارد شدن خسارت مالی به تجهیزات را افزایش میدهد یا مانع وقوع آن میشود که بر اساس گزارشهای دریافتی، شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان بسیار موفق عمل کرده است.
وی ادامه داد: رعایت دستورالعملهای ابلاغی از موارد بسیار مهمی است که در راستای مدیریت مخاطرات و حفظ نیروی انسانی در شهرکها و نواحی صنعتی باید مورد توجه اساسی قرار گیرد و ارزیابیها نیز بر مبنای این شاخص صورت میگیرد.
معاون امور صنعت سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار کرد: سازمان صنایع کوچک بخشنامه بسیار خوبی در راستای حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده تهیه و تنظیم کرده است که میتواند این واحدها را مجددا به چرخه تولید بازگرداند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان نیز در این دیدار گفت: اساس راهبردها، جلوگیری کلی یا به حداقل رساندن میزان خسارتهای جانی و مالی بهعنوان مهمترین هدف پدافند غیرعامل در سیستم و مجموعه است.
مهدی چنانی افزود: متخصصان واحد پدافند غیرعامل این شرکت در دوران جنگ تلاش مضاعف داشتند تا مجموعه را از خطرات مصون نگه دارند؛ به همین منظور با دقت و حساسیت فوقالعاده، اصول ایمنی را در شهرکهای صنعتی رصد کردند.
وی ادامه داد: در دوران جنگ، کاهش آسیبپذیری و تداوم فعالیتهای ضروری برای حفظ ارکان تولید از دیگر موضوعاتی بود که در این واحد مورد بحث و بررسی قرار میگرفت تا مایحتاج عمومی دچار خلل نشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان اضافه کرد: از همان ابتدا، هماهنگیهای لازم با کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلای دادگستری استان بهمنظور ثبت گزارش کارشناسی برآورد خسارت صورت گرفت که نقش تعیینکنندهای برای جبران خسارتها خواهد داشت.