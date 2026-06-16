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وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز فرآیند شناسایی و اصلاح مقررات مانع تولید و تجارت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی مدنیزاده ضمن ابراز امیدواری درباره سبز ماندن تابلوی بورس، از آغاز فرآیند شناسایی و اصلاح مقررات مانع تولید و تجارت خبر داد و تأکید کرد: با وجود پایان جنگ، «جنگ اقتصادی» تازه آغاز شده و دولت با همین رویکرد مسیر حمایت از اقتصاد و کسبوکارها را ادامه خواهد داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شاید با توافقی که بهدست آمده است، جنگ به پایان رسیده باشد؛ اما جنگ اقتصادی تازه شروع شده و با همین دیدگاه مسیر را ادامه میدهیم.
وی با ابراز امیدواری درباره سبز ماندن تابلوی بورس، از آغاز فرآیند شناسایی مقررات و دستورالعملهای مانع تولید و تجارت برای اصلاح آنها خبر داد و گفت: این امکان وجود دارد تا در این مورد، نظرات اتاق ایران نیز دریافت شود.
مدنیزاده همچنین اعلام کرد: طرح حمل یکسره نیز در دستور کار دولت قرار گرفته و امیدواریم بهزودی اجرایی شود تا زمان تجارت و حمل کالاها کاهش پیدا کند.
فرارسیدن فصل جدیدی برای شکوفایی کشور
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتوگو دولت و بخشخصوصی نیز، با اشاره به شرایطی که با شروع جنگ در کشور ایجاد شد، گفت: ملت و دولت با هم و با تکیه بر سیاستها و آرمانها جانفشانی کردند تا اینکه به امروز رسیدیم و با همت همه مسئولان و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به توافق دست پیدا کردیم.
وی ادامه داد: پایان جنگ، سرآغاز فصلی جدید برای شکوفایی کشور خواهد بود و بدون شک بخشخصوصی بر همین اساس مسیر توسعه را دنبال میکند.