هشتگ جانفدا_خوی( جانفدا_خوی #)با مشارکت گسترده مردم و فعالان فضای مجازی شهرستان خوی، به گرایه (ترند) برتر ایران، آسیا و جهان درشبکه اجتماعی ایکس(توئیترسابق) تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هشتگ جانفدا_خوی ( جانفدا_خوی #)با مشارکت گسترده مردم و فعالان فضای مجازی شهرستان خوی و با هدایت و هماهنگی قرارگاه رسانه، فضای مجازی و عملیات روانی سپاه خوی، به ترند برتر ایران، آسیا و جهان در شبکه اجتماعی ایکس (توئیترسابق) تبدیل شد و نام این شهرستان را در صدر فضای مجازی قرار داد.

موفقیت هشتگ جانفدا _خوی ( جانفدا_خوی #)در کسب جایگاه برتر فضای مجازی جهان، جلوه‌ای از همدلی، انسجام و مشارکت گسترده مردم و فعالان رسانه‌ای این شهرستان در روایت حماسه حضور مردمی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خوی به شمار می‌رود.

بلال مغفور جانشین فرماندهی سپاه خوی با اشاره به اهداف شکل‌گیری این جریان مردمی و رسانه‌ای گفت: جانفدا خوی( جانفدا_خوی #) نماد بصیرت، وحدت و حضور آگاهانه مردم در صحنه است و هدف از اجرای این حرکت، تبیین حماسه حضور مردم و انعکاس ظرفیت‌های مردمی و انقلابی شهرستان خوی در عرصه رسانه‌ای بوده است.

هادی عباسپورمسئول قرارگاه رسانه، فضای مجازی و عملیات روانی سپاه خوی نیز با تشریح روند دستیابی به این موفقیت اظهار کرد: مشارکت گسترده مردم، تولید محتوای هدفمند، فعالیت هماهنگ کاربران و همراهی فعالان رسانه‌ای شهرستان موجب شد هشتگ جانفدا خوی به ترند برتر ایران، آسیا و جهان تبدیل شود.

عباسپور افزود: این موفقیت بازخورد‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت و موجب معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی شهرستان خوی در سطح ملی و بین‌المللی شد.

هشتگ جانفدا خوی ( جانفدا_خوی #)در حالی به جایگاه نخست فضای مجازی دست یافت که روایت بیش از یک صد شب حضور پرشور و مقتدرانه مردم خوی در برنامه‌ها و اجتماعات مردمی را بازتاب داده و توجه شمار زیادی از کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است.

این دستاورد رسانه‌ای، نمادی از توانمندی فعالان فضای مجازی، همراهی مردم و ظرفیت بالای رسانه‌ای شهرستان خوی در انعکاس حماسه، اقتدار و پایداری مردم این دیار به شمار می‌رود.