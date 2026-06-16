سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه با اشاره به رونمایی از نشان «مرد کلاه‌کرکی‌باف» در این شهرستان گفت: این اثر با هدف پاسداشت هنر‌های سنتی، معرفی یکی از شاخص‌ترین صنایع‌دستی منطقه و تقویت هویت فرهنگی شهرستان تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ وحید محمودی‌فر گفت: همزمان با گرامیداشت هفته صنایع‌دستی، نشان مرد کلاه‌کرکی‌باف به عنوان نماد هویت فرهنگی شهرستان گرمه به همت شهرداری گرمه تهیه و در ورودی پارک شقایق این شهر نصب و رونمایی شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه با اشاره به جایگاه ممتاز این هنر در منطقه افزود: کلاه‌کرکی به عنوان یکی از صنایع‌دستی اصیل گرمه، در سال ۱۳۸۹ با شماره ۱۰۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و به دلیل کیفیت بالای تولید، موفق شده است طی چند سال پیاپی نشان ملی مرغوبیت کالا را کسب کند.

محمودی‌فر با تأکید بر اینکه این شهرستان یکی از خاستگاه‌های اصلی کلاه‌کرکی‌بافی در کشور است، گفت : در حال حاضر بیش از ۱۵ کارگاه فعال در این رشته مشغول به فعالیت هستند. هنرمندان این عرصه برای تأمین ماده اولیه خود (کرک بز)، سالانه به استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان سفر می‌کنند تا پس از تهیه مرغوب‌ترین کرک، تمامی مراحل ریسندگی و بافت کلاه‌های سنتی را با ظرافت در کارگاه‌های خود انجام دهند.

وی افزود : نصب این المان در سطح شهر، گامی مؤثر در جهت معرفی بیشتر این هنر بومی به مسافران و گردشگران، تکریم هنرمندان پیشکسوت کلاه‌کرکی‌باف و ماندگاری این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده است.