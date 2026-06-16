یک متخصص طب ایرانی گفت: فضای مجازی در سال‌های اخیر نقش مهمی در افزایش دسترسی مردم به اطلاعات حوزه سلامت و آشنایی با ظرفیت‌های طب ایرانی داشته، اما در کنار این فرصت، زمینه سو استفاده برخی افراد کم‌دانش و سودجو را نیز فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد عباباف بیان کرد: در فضای مجازی افرادی فاقد دانش، تجربه کافی و تحصیلات دانشگاهی مرتبط در حوزه طب ایرانی اقدام به انتشار و تبلیغ مطالبی می‌کنند که از پشتوانه علمی برخوردار نیست.

وی افزود: از جمله این ادعا‌ها می‌توان به درمان ریزش مو با یک ترکیب واحد برای همه افراد بدون توجه به ویژگی‌های مزاجی، درمان خلط پشت حلق، درمان قطعی دیابت، توصیه به قطع انسولین و دارو‌های کنترل فشار خون، معرفی دارو‌هایی با ادعای درمان همزمان ده‌ها بیماری و حتی ادعای درمان سرطان اشاره کرد.

عباباف اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این تبلیغات، تجویز افراطی دارو‌ها و ترکیبات با مزاج گرم و خشک است؛ موضوعی که در شرایط اب و هوایی گرم و خشک استان خوزستان می‌تواند زمینه ساز بروز مشکلات و عوارض متعددی برای افراد شود.

این متخصص طب ایرانی ادامه داد: این گونه تبلیغات فاقد ارزش علمی بوده و در برخی موارد، به دلیل قطع دارو‌های ضروری بیماران یا محروم شدن آنان از خدمات تخصصی مورد نیاز، موجب تاخیر در روند درمان، بروز عوارض شدید و حتی مرگ و میر شده است.

وی گفت: در طب ایرانی، درمان واحد برای یک بیماری در همه افراد وجود ندارد و توصیه‌های درمانی باید با در نظر گرفتن عوامل متعددی از جمله سن، جنس، مزاج، فصل، اقلیم، شغل و سایر ویژگی‌های فردی ارایه شود.

عباباف اضافه کرد: همچنین توصیه‌های پیشگیرانه و درمانی طب ایرانی در تکمیل و ادغام با خدمات پزشکی نوین طب جدید ارایه می‌شود و به هیچ وجه در تعارض با آن نیست.

این متخصص به مردم خوزستان توصیه کرد: برای دریافت خدمات تخصصی طب ایرانی به متخصصان این رشته مراجعه کنند و به ادعا‌های بی اساس افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی در حوزه طب ایرانی توجه نداشته باشند.

برنامه‌های طب ایرانی در خوزستان

وی بیان کرد: در حوزه بهداشت خوزستان مهم‌ترین برنامه‌های طب ایرانی، ادغام شدن شیوه زندگی سالم بر اساس آموزه‌های طب ایرانی در نظام سلامت است.

عباباف افزود: برای داشتن شیوه زندگی سالم باید شش اصل ضروری در مورد نوع و میزان تحرک فیزیکی، آداب مناسب غذا خوردن و نوشیدن، خوابیدن، روش‌های کنترل هیجانات روحی، برخورد با آلودگی هوا و راه‌های مناسب برای پیشگیری از برخی بیماری‌ها را رعایت کرد.

این متخصص طب ایرانی گفت: این کار از طریق آموزش پزشکان، کارکنان بهداشت تا دورترین نقاط روستایی و توسعه آموزش عمومی امکان پذیر است.

طب ایرانی رشته‌ای تخصصی از علوم پزشکی است که با تکیه بر اصول مزاج شناسی، اصلاح سبک زندگی، تغذیه و بهره گیری از روش‌های درمانی سنتی مبتنی بر شواهد، در پیشگیری و درمان بیماری‌ها نقش آفرینی می‌کند.