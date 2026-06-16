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۱۰ صنعت بزرگ بازار، ۸۶ درصد از مجموع ارزش بازار سهام بورس تهران و فرابورس ایران را در پایان اردیبهشت امسال تشکیل میدادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از میان صنایع فعال در بازار سهام، در پایان دومین ماه سال، ارزش صنعت محصولات شیمیایی به ۳،۳۲۲ همت رسید. به این ترتیب در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ سهم صنعت یادشده از مجموع ارزش بازار سهام ۲۵.۱ درصد برآورد شد.
صنعت محصولات شیمیایی بزرگترین صنعت فعال در بازار سهام بورس تهران و فرابورس ایران محسوب میشود.
صنعت فلزات اساسی با ارزش بازاری معادل ۲،۶۰۱ همت و سهم ۱۹.۶ درصدی در جایگاه دوم و صنعت بانکداری با ارزش بازاری معادل ۱،۱۰۲ همت و سهم ۸.۳ درصدی در جایگاه سوم جدول صنایع بزرگ بازار سهام قرار گرفتهاند.