به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای اول تا ۳۱ تیر (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۱ تیر و مسیر‌های برگشت تا تاریخ اول مرداد ۱۴۰۵) از فردا چهارشنبه ۲۷ خرداد آغاز می‌شود.

پیش فروش بلیت در همه محور‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این مدت نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری در دستور کار قرار گرفته است.