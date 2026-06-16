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از فردا پیش فروش بلیت قطارهای تیرماه آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای اول تا ۳۱ تیر (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۱ تیر و مسیرهای برگشت تا تاریخ اول مرداد ۱۴۰۵) از فردا چهارشنبه ۲۷ خرداد آغاز میشود.
پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این مدت نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری در دستور کار قرار گرفته است.