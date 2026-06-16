به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان؛ به منظور صیانت از حقوق دانش‌آموزان و اولیا و ارتقای شفافیت در فرآیند‌های مالی مدارس، امکان ثبت و پیگیری شکایات مرتبط با دریافت وجه در مدارس از طریق سامانه فراهم شده است.

والدین با مشاهده هرگونه دریافت خارج از ضوابط یا ابهام در دریافت وجه، می‌توانند موضوع را از سامانه https://erp.isfedu.ir/eforms/shekayat_ap

پیگیری کنند.