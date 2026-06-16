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مدیر گروه پژوهشی آموزش سلامت سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان، از ارزیابی برخی عوامل خطر مرتبط با فشار خون بالا از جمله رفتارهای خوردن، الگوی خواب و میزان تابآوری در کارکنان سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان خبر داد و گفت: رفتارهای خوردن ناسالم میتواند زمینهساز فشار خون بالا و بیماریهای قلبی عروقی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معصومه تهرانی با بیان اهمیت توجه به بیماری فشار خون بالا به عنوان یک عارضه پنهان که میتواند کیفیت زندگی فرد را به طرز چشمگیری کاهشدهد، تغییر شیوه زندگی را بهترین راه پیشگیری و کنترل فشار خون بالا دانست و اظهار کرد: از میان ابعاد مختلف شیوه زندگی که میتوانند بر فشار خون بالا تاثیر بگذارند، میتوان به عادات و رفتارهای تغذیهای بویژه رفتارهای خوردن، الگوی خواب و همچنین میزان تابآوری و توانایی مدیریت استرس در افراد اشاره کرد.
وی افزود: رفتارهای خوردن در واقع نوعی نگاه از بعد روانشناسی به تغذیه است. رفتارهای خوردن ناسالم میتواند زمینهساز فشار خون بالا و بیماریهای قلبی عروقی باشد. رفتارهای خوردن، غذا خوردن فرد را از سه بعد خوردن در پاسخ به هیجانات گوناگون (مانند استرس، غم، شادی و ...)، خوردن در پاسخ به محرکهای بیرونی (مانند بوی غذا، تبلیغات غذایی و ...) و مهار خوردن متاثر از محرکهای درونی فرد (مانند محدود کردن آگاهانه غذا اغلب با هدف کنترل وزن و ...)، مورد بررسی قرار میدهد. هر چه ابعاد رفتار خوردن هیجانی و رفتار خوردن بیرونی در فرد قویتر باشد، احتمال اضافه وزن و عوارض ناشی از آن مانند فشار خون بالا در فرد بیشتر خواهد بود. در حالی که تقویت خوردن آگاهانه و بعد رفتار خوردن مهاری میتواند در پیشگیری از اضافه وزن و چاقی و عوارض ناشی از آن نقش بسزایی داشته باشد.
عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی آموزش سلامت سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان ادامه داد: الگوی خواب نیز یکی دیگر از عوامل مرتبط با شیوه زندگی افراد است که بر فشار خون بالا تاثیر میگذارد. در افراد سالم، فشار خون در طول خواب شبانه، ۲۰-۱۰ درصد کاهش مییابد. این کاهش برای بازیابی سیستم قلبی عروقی ضروری است. در افرادی که در طولانیمدت دچار اختلال خواب و یا کمخوابی مزمن هستند، این افت فشار خون رخ نمیدهد؛ بنابراین در نبود این استراحت شبانه، فشار مضاعفی بر قلب و عروق وارد شده و احتمال ابتلا به فشار خون بالا افزایش مییابد. به طور کلی، خواب کمتر از ۶ ساعت در شب و خواب منقطع و بی کیفیت خطر فشار خون بالا را افزایش میدهد.
تهرانی بیان کرد: یکی دیگر از ابعاد شیوه زندگی که بر فشار خون بالا تاثیرگذار است، تابآوری است که به عنوان توانایی فرد در مواجهه با استرسها، فشارها و چالشهای زندگی تعریف میشود. افراد با تابآوری بالا در مواجهه با فشارهای روانی، واکنشهای فیزیولوژیک کمتری مانند افزایش ضربان قلب و افزایش فشار خون از خود نشان میدهند. بنابراین، مدیریت استرس و تقویت تابآوری در فرد میتواند نقش مهمی در پیشگیری و کنترل فشار خون بالا داشته باشد.
وی در ادامه با قدردانی از اعضای سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان که در این طرح پژوهشی حضور فعال داشتند، بر لزوم توجه به مساله سلامت کارکنان تاکید کرد و گفت: طرح پژوهشی فوق توسط گروه پژوهشی آموزش سلامت و با همکاری همه جانبه دکتر قدرتاله شاکرینژاد ریاست سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان و بهنام قدرتی معاون پژوهشی و اعضای سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان در اواخر سال ۱۴۰۴ و بهار سال ۱۴۰۵ انجام شد.