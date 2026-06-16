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به منظور جبران کاستیهای یادگیری دانشآموزان، طرح حامی در مدارس ابتدایی اصفهان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طرح حامی با هدف حمایت آموزشی مستمر از یادگیرندگان و جبران کاستیهای احتمالی یادگیری دانشآموزان، به شکل هدفمند و برنامهریزیشده در ماههای تیر و مرداد اجرا میشود.
اعظم هارونی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آموزشها در ماههای اخیر به شکل مجازی برگزار شده، ضرورت دارد با اجرای برنامههای حمایتی حضوری، زمینه تثبیت و تعمیق یادگیری دانشآموزان بهویژه در مهارتهای پایه فراهم شود.
هارونی ادامه داد: طرح حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان حامی با رویکرد عدالت آموزشی طراحی شده و تلاش دارد فرصتهای یادگیری برابر را برای همه دانشآموزان فراهم کند؛ بهویژه برای دانشآموزانی که در ارزشیابیهای کلاسی و فرایند آموزشهای غیرحضوری، نیازمند توجه و پشتیبانی بیشتری شناسایی شدهاند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان درباره اهداف این طرح نیز گفت: از جمله اهداف اصلی حامی میتوان به شناسایی دقیق دانشآموزان نیازمند حمایت آموزشی، جبران کاستیهای یادگیری در دروس پایه بهویژه فارسی، ریاضی و علوم، تقویت مهارتهای سواد خواندن، نوشتن و حل مسئله، افزایش اعتماد به نفس تحصیلی دانشآموزان، پیشگیری از افت تحصیلی در سال آینده و آمادگی لازم برای ورود موفق به پایه بالاتر اشاره کرد.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح، آموزشها به شکل گروههای کوچک، هدفمند و متناسب با نیازهای واقعی دانشآموزان ارائه میشود تا کیفیت یادگیری ارتقا یابد.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت خانوادهها گفت: همراهی اولیا در هدایت و تشویق فرزندان برای حضور منظم در برنامههای تابستانی «حامی» بسیار مؤثر است و میتواند به اثربخشی بیشتر این طرح کمک کند.