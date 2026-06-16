رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: تعداد رادیو دارو‌های تولیدی به همت دانش صلح آمیز هسته‌ای از ۷۶ عدد عبور کرد و ۲۰ محصول جدید امسال از مرحه تحقیقاتی به تولید می‌رسد.

محمد اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: با کمک متخصصان شرکت پارس ایزوتوپ تولید رادیو دارو‌ها در کشور روند رو به رشد و گسترده‌ای داشته است و تعداد رادیو دارو‌های تولیدی اکنون به ۷۶ عدد رسیده است که به بیش از ۲۳۰ مرکز درمانی پزشکی ارسال میشود.

وی ادامه داد: تولید رادیو دارو‌ها بر اساس سفارش مراکز درمانی صورت می‌گیرد و انبار نمی‌شود و به چندین کشور هم صادرات رادیو دارو داریم، تا پیش از این به ۵ قاره دنیا رادیو دارو ارسال می‌کردیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در هیچ شرایطی تولید رادیو دارو‌ها متوقف نمی‌شود و علاوه بر روز‌های جنگ تحمیلی سوم در روز‌های پنج شنبه و جمعه نیز تولید رادیو دارو‌ها ادامه دارد.

وی افزود: برای رفع آلایندگی برخی رادیو دارو‌ها از جمله ید ۱۳۱ در این شرکت دارو به صورت کپسول تولید می‌شود و به همین منظور تولید این دارو‌ها بر اساس ایمنی محیط وایمنی مصرف کننده با حساسیت بالا صورت می‌گیرد.

اسلامی با اشاره به اینکه چرخه تولید و توزیع رادیو دارو‌ها به هیچ عنوان متوقف نشده است و نمی شود و افزود: ما متعهد به خدمت رسانی به مردم هستیم تا به هنگام رادیو دارو‌ها را به مردم برسانیم.

وی گفت: در سال جاری تعداد رادیو دارو‌ها به ۷۶ رادیو دارو رسیده است و اکنون ۲۰ محصول در مرحله تحقیقاتی داریم تا بتوانیم رادیو دارو‌های جدید را به چرخه تولید برسانیم و همچنین این صنعت صلح آمیز هسته‌ای با هر مرحله تحقیقاتی با کمک متخصصان این حوزه صورت میگیرد محصولی جدید و یافته‌ای جدید به دست می‌آید.

اسلامی گفت: ما وعده داده بودیم ضریب دقت رادیو دارو‌ها را برای تشخیص و درمان موثر پزشک بالا ببریم و به همین منظور چند رادیو دارو‌های تولیدی ما با کیفیت دارو در کشور‌های پیشتاز این حوزه برابری می‌کند و ما در تراز کشور‌های برتر در این حوزه‌ایم که دشمن این غیرت و توانمندی را نمی‌تواند ببیند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: پیشرفت ما تحت اختیار خودمان و با ظرفیت بومی است و در سال جاری نیز، بخش‌های تحقیقات را به مرحله تولید می‌رسانیم و رادیو داروی آلفازا که برای نخستین بار تولید می شود، به زودی عرضه خواهد شد و در سرطان پوست هم دستاورد جدیدی خواهیم داشت.