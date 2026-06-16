به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جها کشاورزی استان لرستان در حاشیه افتتاح طرح گلخانه هیدروپونیک گل رز هلندی در شهرستان ازنا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: این طرح به نمایندگی از ۴۹ طرح کشاورزی با اعتباری معادل ۷۵۰ میلیارد تومان به‌صورت برخط و با حضور ریاست‌جمهوری افتتاح شد.

نامدار صیادی در خصوص تنوع این طرح‌ها گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های متنوعی از جمله آب و خاک، باغبانی و گلخانه، دام و طیور، منابع طبیعی، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین مکانیزاسیون کشاورزی اجرا شده‌اند که با بهره‌برداری از آنها، شاهد نوسازی تجهیزات و افزایش بازدهی تولید در استان خواهیم بود.

وی اشتغال‌زایی را یکی از دستاورد‌های مهم این افتتاح‌ها دانست و افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم و پایدار برای ۳۶۷ نفر فراهم شده و همچنین بیش از ۶۶۰ خانوار در سطح استان از خدمات و برکات این طرح‌ها بهره‌مند خواهند شد.