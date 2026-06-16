به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسن شیخی سعید اظهار کرد: هدف از اجرای طرح‌های انتظامی، افزایش احساس امنیت عمومی و کاهش جرایم در سطح جامعه است و مجموعه انتظامی با برخورد قاطع با مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه، به‌صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت شهروندان تلاش می‌کند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی، ۱۲ نفر از محکومان متواری را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی باوی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه و قانون‌گریزانه، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.