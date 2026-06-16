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فرمانده انتظامی باوی از دستگیری ۱۲ نفر از محکومان متواری در اجرای طرح امنیت محلهمحور در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسن شیخی سعید اظهار کرد: هدف از اجرای طرحهای انتظامی، افزایش احساس امنیت عمومی و کاهش جرایم در سطح جامعه است و مجموعه انتظامی با برخورد قاطع با مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه، بهصورت شبانهروزی برای تأمین امنیت شهروندان تلاش میکند.
وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی، ۱۲ نفر از محکومان متواری را شناسایی و در عملیاتهای جداگانه دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی باوی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه و قانونگریزانه، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.