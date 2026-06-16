رئیس مرکز امداد آمبولانس کوثر، از صدور مجوز فعالیت سراسری این مرکز، برنامه‌ریزی برای ورود ۱۰۰ دستگاه آمبولانس جدید و حذف نیاز به اسناد بیمه دی برای جابه‌جایی درمانی ایثارگران بالای ۷۰ سال و جانبازان ۷۰ درصد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ غلامحسین شیبانی با اشاره به صدور مجوز فعالیت مرکز امداد آمبولانس کوثر از سوی وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور ، گفت: این مرکز با هدف خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری در سراسر کشور راه‌اندازی شده و از ظرفیت خالی آن برای استفاده عموم مردم نیز بهره‌برداری می‌شود. در حال حاضر این مرکز با ۲۲ پایگاه در سطح استان‌ها و ۳ مرکز فعال در تهران به ارائه خدمات می‌پردازد.

وی در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای این مرکز افزود: با توجه به افزایش نیاز‌های تخصصی و وضعیت سالمندی در جامعه هدف، طرح افزایش ناوگان در دستور کار قرار دارد. در همین راستا، مجوز ورود ۱۰۰ دستگاه آمبولانس اخذ شده و سازمان اقتصادی کوثر به عنوان متولی خرید، پیگیر ورود هرچه سریع‌تر این ناوگان به چرخه خدمت‌رسانی است.

شیبانی با اشاره به تسهیلات جدید برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران اعلام کرد: ایثارگران بالای ۷۰ سال و جانبازان ۷۰ درصد برای جابه‌جایی‌های درمانی نیازی به ارائه اسناد و مدارک و معرفی بیمه دی ندارند. برای سایر گروه‌های جامعه هدف نیز هماهنگی‌های لازم با بیمه دی جهت تسریع در روند دریافت تاییدیه انجام شده است. همچنین با توجه به هزینه‌های نگهداری و فعالیت خصوصی ناوگان، بیمه دی در سال ۱۴۰۴ هزینه جابجایی جانبازان را بر اساس تعرفه خصوصی وزارت بهداشت پرداخت می‌کند.

رئیس مرکز امداد آمبولانس کوثر از برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه‌های امدادی در چهار جهت اصلی کشور (شمال، جنوب، شرق و غرب) خبر داد و افزود: علاوه بر این، راه‌اندازی مرکز ثانویه در تهران و تجهیز پایگاه‌های فاقد امکانات در استان‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۵۰ هزار سرویس ایاب و ذهاب داخل و برون شهری برای جامعه هدف انجام شد که شامل جابه‌جایی بیماران دیالیزی، شیمی‌درمانی، فیزیوتراپی و سایر بیماران صعب‌العلاج از بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به شهر‌های مختلف کشور بوده است.