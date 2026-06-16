هنرمندان جهرمی انواع دست ساخته‌ها و دست بافت‌های خود را در نمایشگاه جهرم به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جهرم گفت: جمعی از کارآفرینان جهرمی انواع دست ساخته‌ها و دست بافت‌های خود را در حوزه فرش بافی و هنر‌های سنگ تراشی در خانه تاریخی روشن دل در یک روز و در ۱۰ غرفه در معرض دید عموم قرار دادند.

علی لطفی پور افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های ارزشمند فرش دستباف و صنایع دستی جهرم برگزار شد و فرصتی برای نمایش هویت، تاریخ و اصالت هنر‌های بومی این شهرستان فراهم کرد.