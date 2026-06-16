هیئت تجاری ایران با حضور در استان بلخ و شهر مزار شریف و نشست با مسئولان اتاق‌های تجارت، زراعت و صنعت و معدن، راهکار‌های تقویت حضور سرمایه گذاران و تجار ایرانی را در طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری مزارشریف بررسی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، اعضای اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در ادامه حضورشان در افغانستان پس از ۴ روز رایزنی در کابل، راهی شمال افغانستان، استان بلخ و شهر مزارشریف؛ شهری با قابلیت‌های فراوان اقتصادی و فرهنگ بسیار نزدیک با ایران شدند.

هیئت تجاری ایران در نشست با رئیس و اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری استان بلخ، از اشتیاق تجار ایرانی به سرمایه‌گذاری در جای جای افغانستان به ویژه مزارشریف گفتند.

رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ هم از بازرگانان و تجار بخش خصوصی ایران دعوت به سرمایه‌گذاری در مزارشریف کرد.

زیارت روضه مزارشریف که به زیارتگاه و عامل مودت تشیع و تسنن افغانستان تبدیل شده است از دیگر برنامه‌های هیئت ایرانی بود.