پخش زنده
امروز: -
هیئت تجاری ایران با حضور در استان بلخ و شهر مزار شریف و نشست با مسئولان اتاقهای تجارت، زراعت و صنعت و معدن، راهکارهای تقویت حضور سرمایه گذاران و تجار ایرانی را در طرحهای اقتصادی و سرمایه گذاری مزارشریف بررسی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، اعضای اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در ادامه حضورشان در افغانستان پس از ۴ روز رایزنی در کابل، راهی شمال افغانستان، استان بلخ و شهر مزارشریف؛ شهری با قابلیتهای فراوان اقتصادی و فرهنگ بسیار نزدیک با ایران شدند.
هیئت تجاری ایران در نشست با رئیس و اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری استان بلخ، از اشتیاق تجار ایرانی به سرمایهگذاری در جای جای افغانستان به ویژه مزارشریف گفتند.
رئیس اتاق تجارت و سرمایهگذاری بلخ هم از بازرگانان و تجار بخش خصوصی ایران دعوت به سرمایهگذاری در مزارشریف کرد.
زیارت روضه مزارشریف که به زیارتگاه و عامل مودت تشیع و تسنن افغانستان تبدیل شده است از دیگر برنامههای هیئت ایرانی بود.