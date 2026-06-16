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تنها نماینده فوتبال خراسان رضوی، لیگ دسته دوم در سراشیبی سقوط است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم فوتبال فردوسی دیروز طبق برنامه باید در دیداری خارج از خانه به مصاف اسپاد البرز میرفت، اما در این مسابقه حاضر نشد تا یک شکست دیگر در کارنامهاش ثبت شود؛ شکستی که بیش از هر زمان دیگری بوی انحلال میدهد.
تنها نماینده خراسان رضوی در لیگ دستهدوم از زمان آغاز دوباره مسابقات، عملاً رنگ آرامش و شرایط عادی را ندیده است. فردوسی در هفتههای اخیر هر بار به شکلی متفاوت خبرساز شده و نه تنها نتوانسته در زمین فوتبال از اعتبار خود دفاع کند، بلکه بارها مایه آبروریزی فوتبال استان شده است.
پس از بالاگرفتن اختلافها میان بازیکنان و مدیریت باشگاه و نرسیدن دو طرف به توافق، حالا این تیم با سرعت به سمت انحلال و نیستی حرکت میکند. تیمی که با هزار امید و آرزو شکل گرفت و قرار بود زمینه بازگشت فوتبال خراسان به روزهای خوبش را فراهم کند، امروز در مسیری قدم گذاشته که پیش از این ابومسلم، پیام، پدیده و سیاهجامگان آن راه را رفته بودند.
سه هفته دیگر تا پایان مسابقات باقی مانده است و اگر عزم جدی برای نجات این تیم وجود داشته باشد، فردوسی با توجه به فشردگی جدول همچنان شانس بقا دارد؛ اما آنچه از بیرون دیده میشود، نه نشانی از تلاش برای نجات تیم، بلکه نوعی تسلیمشدن در برابر سرنوشتی است که میتواند به پایان تلخ تنها نماینده استان در لیگ دست دوم منجر شود.