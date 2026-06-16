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در نشست مشورتی دهیاران بخش خلیفان مهاباد اعلام شد: اجرای طرح هادی و آسفالت معابر در ۹ روستای این بخش اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهاباد در این نشست گفت: معابر روستاهای میره ده، قویطل، کانی میران و گراوی امسال آسفالت میشود.
کشور محمدی با اشاره به اینکه در پنج روستا هم طرح هادی اجرا میشود، افزود: اعتبارکل این طرحها ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
وی همچنین از بازنگری طرح هادی درچهل و پنج روستای این شهرستان خبرداد.
پیمانکار طرح جی نف درخلیفان هم دراین نشست از پایان اجرای این طرح در۱۰۶ روستای خلیفان خبر داد.
آرش سهرابی افزود: دراجرای این طرح ۷ هزار ملک شناسایی و پلاک گذاری و۱۴ هزار واحد ثبت شد.
بررسی ظرفیتها و مشکلات روستاها هم، دیگر دستورکار این نشست بود.
سعید سلطانی بخشدارخلیفان گفت: بازسازی جاده ماژگه، لکه گیری جاده کوشکدره، گاردریل جاده آمیدو الحاق به محدوده زمین در روستا از جمله مشکلات روستاییان این بخش است که بررسی و برای رفع آنها اقدام میشود.
اجرای طرح جهادی همیاران انرژی در قالب قرارگاههای محله اسلامی و پرداخت وام معیشت محور از دیگر موضوعهای مطرح شده در نشست مشورتی دهیاران بخش خلیفان بود.