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معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به کاهش آمار بازماندگی از تحصیل کودکان ۶ تا ۱۱ خوزستانی و این که در استان خوزستان حدود ۸ هزار کودک ۶ تا ۱۱ سال بازمانده از تحصیل وجود دارد، از ترک تحصیل حدود ۸۹ کودک به دلیل ازدواج نیز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیده فرانک موسوی با اشاره به موانع ساختاری، آماری و اقتصادی پیش روی بازگشت کودکان به مدارس اظهار کرد: معضل بازماندگی از تحصیل در استان خوزستان چندوجهی است و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه تعلیم و تربیت، یک فرآیند هزینهبر و نیازمند عزمی فراگیر است.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم اطلاعات آموزشی را به طور طبیعی برای کودکان بازگردانیم و آنها را پای میزهای درس بنشانیم، نیازمند اعتبارات مالی قابل توجهی هستیم.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر لزوم تزریق اعتبارات ویژه و رفع نواقص سامانههای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل گفت: این حمایتها تنها محدود به پوشش هزینههای آموزشی نمیشود بلکه باید بتوانیم از این دانشآموزان به شکل همهجانبهای حمایت مالی، حمایت آموزشی و حتی حمایت درمانی کنیم تا موانع موجود بر سر راه تحصیلشان برطرف شود.
وی بیان کرد: بر اساس آمار سال گذشته، در استان خوزستان حدود ۸ هزار کودک ۶ تا ۱۱ سال بازمانده از تحصیل وجود دارد که این آمار نسبت به سال قبل از آن روند کاهشی بوده است. البته باید توجه شود بیشترین بازماندگان از تحصیل مربوط به در مقاطع تحصیلی بالاتر هستند.
موسوی ادامه داد: یکی از مهمترین دغدغهها در این زمینه، معضل ارائه آمارهای غیرشفاف و حبابدار تعداد دانشآموزان بازمانده از تحصیل است. متاسفانه سامانه شهید محمودوند بهروزرسانی نمیشود و مشکلات فنی و ساختاری متعددی دارد و به همین دلیل، آماری که ما از این سامانه دریافت میکنیم، آمار شفافی نیست.
وی درباره دلایل عمده و ریشهای بازماندگی از تحصیل اضافه کرد: مشکلات فرهنگی و معضلات اجتماعی مانند ازدواج زودهنگام، فوت یا بیماری شدید والدین، کار کودک، مهاجرتهای اجباری دروناستانی و برونمرزی، معلولیتهای جسمی و حرکتی که با زیرساختهای مدارس همخوانی ندارد و همچنین دوری بیش از حد مدرسه از محل سکونت دانشآموزان از جمله موانعی هستند که موجب میشوند کودکان از تحصیل باز بمانند.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان درباره تاثیر ازدواج بر ترک تحصیل، تصریح کرد: طبق آمار سال گذشته حدود ۸۹ مورد به دلیل ازدواج از تحصیل بازماندهاند. در سالهای اخیر و به ویژه در سال گذشته، آمار بازماندگی در میان دانشآموزان دختر بیشتر از پسران بوده است که این خود، زنگ خطری جدی برای حوزه فرهنگ و آموزش استان محسوب میشود.
وی درباره تاثیر وضعیت اقتصادی بر آمار بازماندگان از تحصیل گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، در مهرماه امسال و با آغاز سال تحصیلی جدید مشخص خواهد شد که چه تعداد از دانشآموزان از تحصیل باز میمانند.